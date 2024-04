Karate, campionato italiano juniores: ottima prestazione dell'atleta Maria Grazia Labruzzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottima prestazione dell'atleta Maria Grazia Labruzzo della Polo Verde di Palermo, allenata dal M° Valdesi, alla finale Nazionale del campionato Italiano Juniores. La manifestazione che si è svolta al classico PalaPellicone di Ostia, ha visto la presenza di ben 987 atleti fra agonisti di kata (forme) e kumite (combattimento). La nostra atleta, alla sua prima esperienza Nazionale, in una compagine di 89 presenti nella sua categoria, si è qualificata 11esima superando due turni e cedendo il passo nella terza prova alla più esperta atleta riminese. Grande soddisfazione nel team della Polo Verde che in questi mesi ha supportato Maria Grazia con affetto e attenzione. Prossimo appuntamento per la Polo Verde il 12 Maggio 2024 a Caltagirone per la faseRegionale del Campionato Italiano esordienti, con l'atleta Sofia Mangano.