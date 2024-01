Karate, campionati regionali: oro per Pietro Lisi, Francesco Valdesi di Bronzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si ripete Pietro Lisi, e per l'undicesima volta consecutiva, sale sul gradino più alto del podio. E si ripete anche Francesco Valdesi che per la seconda volta guadagna il bronzo! Il campionato regionale di Karate, categoria Assoluti, nella specialità kata, valevole per la qualificazione alle finali Nazionali, vede il dominio della Asd Valdesi Acadey - Polo Verde, guidata dai Tecnici Lo Re e Valdesi, che con i punti conquistati dagli atleti Lisi e Valdesi quadagna la testa della classifica! Appuntamento al PalaPellicone di Ostia dal 2 al 5 Febbraio