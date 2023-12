JuniorTennis Italia Awards 2023: il 16enne palermitano Federico Cinà giocatore dell'anno

Il titolo di "Player of the year" è stato conferito a Federico Cinà, in campo maschile, e Federica Urgesi, in campo femminile. Il 16enne palermitano, classe 2007 e prossimo alla partecipazione agli Australian Open da favorito numero uno per la vittoria finale, si è messo in evidenza con la semifinale agli US Open e le due prestigiose finali centrate alle ITF Junior Finals di Chengdu (Cina) e alle Junior Davis Cup Finals di Cordoba con la Nazionale U16 composta anche da Andrea De Marchi e Matteo Sciahbasi. La 18enne di Fano, invece, ha conquistato due titoli di categoria J500 e J300 al Cairo per quanto concerne il singolare, mentre in doppio ha vinto gli Australian Open e raggiunto le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon.

A vincere il premio di "Doubles player of the year" sono stati Gabriele Vulpitta e Gaia Maduzzi. Vulpitta, 18enne allievo della Tennis Training School di Foligno, ha portato la bandiera italiana sull'albo d'oro del torneo di Wimbledon aggiudicandosi la manifestazione al fianco del ceco Filip ed ha inoltre disputato le finali al Roland Garros e agli Europei U18 di Klosters, rispettivamente assieme a Lorenzo Sciahbasi e Carlo Alberto Caniato: per lui, nel 2023, anche una finale a livello 'Pro' nel torneo ITF da $25.000 di Pozzuoli. Maduzzi, 17enne che fa base alla Best Point di Caramagna Piemonte, ha invece alzato al cielo il titolo al prestigioso Trofeo Bonfiglio insieme a Noemi Basiletti, a 24 anni dal successo ottenuto sugli stessi campi del TC Milano - Alberto Bonacossa da parte di Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Per quanto concerne gli altri due titoli, il "Newcomer of the year" è andato a Vito Antonio Darderi, italo-argentino classe 2008 che ha vinto sette finali su sette nel circuito Juniores e si è imposto agli EYOF 2023 di Maribor, e Angelica Sara, sanremese classe 2009 che ha scalato oltre 1.000 posizioni nel ranking mondiale nel giro di pochi mesi, arrivando a vincere anche due importanti tornei U18 come il J200 di Tainan e il J100 di San José. Per il "Comeback player of the year", che viene assegnato a chi ottiene i migliori risultati dopo un periodo di stop causa infortunio, sono stati premiati il romano classe 2007 Jacopo Vasamì, rimasto fermo ai box per oltre sei mesi per un problema alla schiena tra la seconda metà del 2022 e l'inizio del 2023, vincitore di una prova J30 in Romania e finalista in un J200 in Ungheria, e la barese classe 2006 Vittoria Paganetti, che dopo il forfait obbligato a Wimbledon è rientrata nel circuito vincendo due tornei consecutivi in Egitto a livello U18, per poi fare molto bene anche in doppio tra le professioniste in due prove da $25.000 a Solarino

JUNIORTENNIS ITALIA AWARDS

