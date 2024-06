Judo Fisdir, II Campionato regionale: i risultati della seconda giornata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 16 giugno scorso è stato un giorno memorabile per lo sport targato Fisdir Sicilia, che ha visto disputarsi a Palermo il 2° Campionato Regionale di judo organizzato dalla delegazione siciliana Fisdir in collaborazione con Endas Sicilia. La seconda tappa del Campionato regionale ha fatto emergere un leggero decremento delle presenze e del numero degli atleti, in quanto essa si è svolta nel mese di giugno, ma che comunque è stata contraddistinta da una ulteriore crescita sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo sul profilo delle performance. Novità della giornata, l'ingresso ufficiale alla manifestazione regionale della prima società messinese, la Judo Club Messina 93, presente con un atleta.

“Ritengo che la stagione sportiva 2023/24 è stata veramente ricca di successi per il judo siciliano – ha dichiarato il tecnico e referente di disciplina, Giosuè Giglio – culminata con l'assegnazione della cintura nera ad alcuni degli atleti reduci dal Campionato italiano di disciplina che li ha visti vincitori di numerosi titoli tricolore. Ci prepariamo all'ultima tappa, che si svolgerà presumibilmente tra settembre e novembre e sarà organizzata dalla ASD SporT21 Sicilia . Ringrazio di cuore la nostra delegata regionale, Roberta Cascio, per essere stata presente per tutta la durata della manifestazione e per aver premiato gli atleti”. Al termine della giornata, la classifica individuale e generale risultano così composte: Cat. Maschile -55 kg C21: 1° Gabriele Zarbo - APD Pier Enrico Ling Cat. Maschile -60 kg C21: 1° Davide Migliore - ASD Special Boys 2° Andrea Muratore - ASD SporT21 Sicilia 3° Francesco Gliubizzi - ASD SporT21 Sicilia Cat. Femminile -57 kg C21: 1° Gabriella Caravello - APD Pier Enrico Ling Cat. Femminile -78 kg C21: 1° Roberta Gulli - APD Pier Enrico Ling Cat. Maschile -73 kg C21: 1° Placido Romeo - SSD Conca d’Oro 2° Salvatore Consentino - APD Pier Enrico Ling Cat. Maschile -60 kg Agonisti Open: 1° Gaspare Gabriele Alfeo - APD Pier Enrico Ling Cat. Maschile -66 kg Agonisti Open: 1° Fausto Dolce - SSD Conca d’Oro 2° Christian Martines - SSD Conca d’Oro Cat. Maschile -73 kg Agonisti Open: 1° Gabriele Lipari - SSD Conca d’Oro 2° Alessandro Pagano - SSD Conca d’Oro Cat. Maschile -81 kg Agonisti Open: 1° Matteo Fernandez - SSD Conca d’Oro 2° Michele Mastrilli - SSD Conca d’Oro Cat. Maschile -90 kg Agonisti Open: 1° Giuseppe Ribaudo - SSD Conca d’Oro 2° Kevin Ruggirello - SSD Conca d’Oro Cat. Femminile -52 kg Agonisti Open: 1° Bruna Pollino - ASD Judo Club Messina 93 Cat. Maschile -38 kg Promozionale: 1° Lorenzo Santangelo - SSD Conca d’Oro Cat. Maschile -46 kg Promozionale: 1° Kristian Buttitta - APD Pier Enrico Ling Cat. Maschile -60 kg Promozionale: 1° Michele Passalacqua - ASD SporT21 Sicilia Cat. Maschile -66 kg Promozionale: 1° Leonardo Vultaggio - SSD Conca d’Oro Cat. Maschile -73 kg Promozionale: 1° Marco Andò - APD Pier Enrico Ling Cat. Femminile -50 kg Promozionale: 1° Agnese Sonia Andò - APD Pier Enrico Ling Cat. Femminile -73 kg Promozionale: 1° Cinzia Di Vita - ASD SporT21 Sicilia Classifica società sportive (2° tappa): 1° SSD Conca d’Oro - 84 punti 2° APD Pier Enrico Ling - 51 punti 3° ASD SporT21 Sicilia - 16 punti 4° ASD Special Boys - 10 punti 4° ASD Judo Club Messina 93 - 10 punti Classifica parziale società sportive (cumulo 1° e 2° tappa): 1° SSD Conca d’Oro - 162 punti 2° APD Pier Enrico Ling - 93 punti 3° ASD SporT21 Sicilia - 43 punti 4° ASD Special Boys - 20 punti 4° ASD Judo Club Messina 93 - 10 punti