Judo Fisdir, la SporT21 Sicilia si laurea campione regionale

Va in archivio anche la stagione 2023 del judo targato Fisdir Sicilia con la finale del campionato regionale di disciplina, disputatosi la scorsa domenica 5 novembre al PalaOreto di Palermo, che ha visto trionfare la società palermitana della SporT21 Sicilia, laureatasi campione regionale 2023 con 161 punti. Una finale dai toni accesissimi e da livelli tecnici notevoli.

Ad emergere in maniera assai evidente, la crescita tecnica generale di tutti gli atleti in gara con un plauso alle performance di particolare rilievo di Andrea Muratore (Sport21) e Placido “Luca” Romeo (SSD Conca D’oro) che si sono contraddistinte per l’importante miglioramento fisico e tecnico sul tatami di entrambi gli atleti. Coinvolgente il duello tra Andrea Muratore e il campione del mondo di Judown, Davide Migliore (ASD Special Boys), combattuto fino all’ultima tecnica e conclusosi con la vittoria di quest’ultimo sull’atleta della SporT21 dopo un primo match annullato dai giudici ed un confronto di altissimo livello tecnico.

Per quanto riguarda i risultati di giornata, oro per Gabriele Zarbo per la categoria maschile -55 kg C21 (SCSD Telimar), per Davide Migliore nella -60 kg C21 maschile seguito dall’argento di Andrea Muratore. Oro anche per Francesco Gliubizzi nella cat. maschile -66 kg C21 seguito dai compagni di team Paolo Pecoraro al secondo posto e Vincenzo Sicola al terzo. Placido “Luca” Romeo (SSD Conca d’Oro) conquista l’oro nella cat. maschile -73 kg C21 seguito da Salvatore Consentino (APD Pier Enrico Ling) al secondo posto. Oro per le atlete della APD Pier Enrico Ling Gabriella Caravello e Roberta Gulli per la categoria femminile -57 kg C21, per Gaspare Gabriele Alfeo (APD Pier Enrico Ling) nella cat. maschile -60 kg Agonisti Open, per Fausto Dolce (SSD Conca d’Oro) nella -66 kg Agonisti Open maschile, per Giuseppe Ribaudo (SSD Conca d’Oro) nella -90 kg Agonisti Open maschile e per il giovanissimo Emanuele Garofalo (SSD Conca d’Oro) nella -38 kg Promo maschile. Ancora oro anche per Emanuel Pinto (SSD Conca d’Oro) nella -55 kg Promo maschile, seguito dall’argento di Tancredi Mirto (ASD SporT21 Sicilia), per Giulio Muratore (SSD Conca d’Oro) nella -60 kg Promo maschile, per Leonardo Vultaggio nella -66 kg Promo maschile, seguito dall’argento di Marco Andò (APD Pier Enrico Ling) e dai bronzi di Davide Meli e Cristian Meloni (SSD Conca d’Oro). Infine oro anche per Agnese Sonia Andò (APD Pier Enrico Ling) e Giuseppa Spagnolo (ASD SporT21 Sicilia) nella cat. femminile -48 kg Promo.

La classifica della finale di campionato risulta così composta: 1° Ling Bagheria – 40 punti 2° SSD Conca d’Oro – 36 punti 3° ASD SporT21 Sicilia – 34 punti 4° ASD Special Boys – 10 punti 4° SCSD Telimar – 10 punti Classifica generale di società (cumulo 1°, 2° e 3° tappa), risulta invece così composta: 1° ASD SporT21 Sicilia – 161 punti 2° Ling Bagheria – 61 punti 3° SSD Conca d’Oro – 46 punti 4° ASD Special Boys – 40 punti 5° SCSD Telimar – 20 punti Le premiazioni ufficiali, saranno celebrate il 2 dicembre presso una location che sarà comunicata prossimamente.