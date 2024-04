Judo Fisdir, Conca d’Oro in pole position per il campionato regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via anche la stagione 2024 del judo targato Fisdir Sicilia con il 1° Campionato Regionale di disciplina, organizzato dalla società Pier Enrico Ling di Bagheria e disputatosi lo scorso 7 aprile al Pala Don Bosco di Palermo. La società sportiva Conca d’Oro Oxygen Fitness Place SSD al momento è in testa nella classifica parziale di società. Ancora una volta gli atleti siciliani si sono resi protagonisti della manifestazione, regalando ai propri spettatori dei bellissimi incontri e trasmesso fantastiche emozioni. “Voglio ringraziare tutti gli atleti per l’impegno, il rispetto dimostrato durante la competizione – ha scritto il RTR Giosuè Giglio sul proprio profilo social – e in primis per le lezioni di vita che ogni giorno mi danno.

Un grazie particolare al presidente della Conca d’Oro, il maestro Franco Bondì, a tutti i maestri che insieme a me mettono anima e cuore fuori e dentro il tatami. Grazie infinite ai genitori che ci seguono e che con grande spirito di sacrificio ci mettono nelle condizioni di far crescere sportivamente gli atleti e che in una domenica pomeriggio soleggiata a Palermo hanno preferito e permesso ai ragazzi di vivere l’ennesima stupenda esperienza di gara”.

Di seguito le classifiche per categoria

Cat. Maschile -55 kg C21: 1° Gabriele Zarbo (APD Pier Enrico Ling) Cat. Maschile -60 kg C21: 1° Davide Migliore (ASD Special Boys) 2° Francesco Gliubizzi (ASD SporT21 Sicilia) 3° Andrea Muratore (ASD SporT21 Sicilia) Cat. Femminile -63 kg C21: 1^ Gabriella Caravello (APD Pier Enrico Ling) Cat. Femminile -78 kg C21: 1^ Roberta Gulli (APD Pier Enrico Ling) Cat. Maschile -81 kg C21: 1° Placido Romeo (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -60 kg Agonisti Open: 1° Gaspare Gabriele Alfeo (APD Pier Enrico Ling) Cat. Maschile -66 kg Agonisti Open: 1° Christian Martines (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -73 kg Agonisti Open: 1° Fausto Dolce (SSD Conca d’Oro) 2° Gabriele Lipari (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -81 kg Agonisti Open: 1° Michele Mastrilli (SSD Conca d’Oro) 2° Alessandro Pagano (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -90 kg Agonisti Open: 1° Giuseppe Ribaudo (SSD Conca d’Oro) 2° Kevin Ruggirello (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -100 kg Agonisti Open: 1° Salvatore Puglisi (ASD SporT21 Sicilia) Cat. Maschile -38 kg Promozionale: 1° Emanuele Garofalo (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -60 kg Promozionale: 1° Davide Meli (SSD Conca d’Oro) 2° Emanuel Pinto (SSD Conca d’Oro) 3° Michele Passalacqua (ASD SporT21 Sicilia) Cat. Maschile -66 kg Promozionale: 1° Cristian Meloni (SSD Conca d’Oro) Cat. Maschile -73 kg Promozionale: 1° Marco Andò (APD Pier Enrico Ling) Cat. Femminile -50 kg Promozionale: 1^ Agnese Sonia Andò (APD Pier Enrico Ling) Cat. Femminile -66 kg Promozionale: 1^ Giuseppa Spagnolo (ASD SporT21 Sicilia) Cat. Femminile -73 kg Promozionale: 1^ Cinzia Di Vita (ASD SporT21 Sicilia) Classifica società sportive (1^ tappa): 1^ SSD Conca d’Oro – 78 punti 2^ APD Pier Enrico Ling – 42 punti 3^ ASD SporT21 Sicilia – 27 punti 4^ ASD Special Boys – 10 punti