Jesolo Taekwondo Lions Cup: grande successo per il Team Carrara nella trasferta in Veneto

La squadra delle Pantere Taekwondo Team Carrara ha recentemente trionfato alla LIONS CUP 2024 sabato 9 e domenica 10 svoltasi nella splendida cornice del Pala Cornaro di Jesolo in provincia di Venezia. La trasferta di 3 giorni e 3 notti programmata dalla Vice-Presidente Elvira Lupo è riuscita alla perfezione per la gioia dei genitori degli atleti partecipanti. Una collaborazione da parte di tutti fuori dal normale. La gara di alto livello, ben organizzata dalla Fita Comitato Regionale Veneto e Asd Taekwondo Drago Jesolo, è stata disputata per entrambi i settori di Poomsae (forme) e Kyorugi (Combattimento). All’evento hanno partecipato due nazioni (Italia e San Marino), 15 regioni e 77 società per un totale di più 750 iscritti nel settore combattimento e più di 250 nel settore forme. I Maestri Marco Carrara ed Enzo Li Volsi hanno espresso la loro gioia per il successo agonistico della squadra, parlando orgogliosamente dei singoli risultati di crescita. Sono 22 i riconoscimenti del bottino: 7 Oro 11 Argento 4 Bronzo

Di seguito i nomi degli atleti tra i 5 e i 55 anni, della parte di squadra convocata che si allena a Palermo presso la Palestra Sprint di Corso Calatafimi n° 326, e le loro medaglie conquistate: Oro Li Volsi Gabriele (forme) Guariglia Andrea (forme) Amato Di Maria Gabriele (forme) Pavon Marchese Pietro (forme) Bronzellino Domenico (forme) Tumminia Samuele (forme Parataekwondo) Carlino Luigi (forme Parataekwondo) Argento Zuliani Luigi (combattimento) Buccheri Cristina combattimento) Pavon Marchese Leonardo (forme e combattimento) Barbaria Giorgia (forme) Di Galbo Gabriele (forme) Di Stefano Rosalia (forme) Crimaldi Salvatore Emanuele (forme) Pavon Flores Alberto (forme) Schermi Salvatore (combattimento) Di Maria Gabriele (combattimento) Pavon Marchese Pietro (combattimento) Bronzo Bronzellino Gabriele (forme) Barbaria Giorgia (combattimento) Caldarella Ruggero (forme e combattimento) Di Giorgio Giulia (forme). Buona la prestazione di Li Volsi Vincenzo (forme), Di Giorgio Giulia (combattimento), Li Volsi Gabriele (combattimento), Guariglia Andrea (combattimento), Cacciatore Giuseppe (combattimento), Di Galbo Gabriele (combattimento), Lo Piccolo Stefano Emanuele (forme e combattimento), Schermi Salvatore (forme), Zuliani Piersalvo (forme), Valerio Alessandro (combattimento) e Zuliani Luigi (forme) che, un pò per sfortuna un pò per ansia da prestazione, sfiorano il podio non superando le eliminatorie, ma hanno avuta una immensa crescita personale psico-fisica.sportiva. Infine la squadra del Maestro Carrara, unica società della Sicilia partecipante, si è aggiudicata la meritatissima coppa piazzandosi quarta nel medagliere del settore forme.