Calcio a 5, coppa Italia under 19: impresa del Villaurea, i palermitani approdano alla final four

La cenerentola Villaurea approda alla final four della Coppa Italia nazionale calcio a 5 con l'under 19. Il traguardo è stato raggiunto dopo aver ribaltato nei quarti di finale la sconfitta in casa subita con l'Itria C5. In Puglia gli uomini guidati dal duo Speciale-Bertucci hanno compiuto una vera e propria impresa superando dopo due tempi supplementari - 6-4 il risultato finale - l'Itria, dopo essere stati in vantaggio per 4-2 a cinque minuti dalla fine. I palermitani raggiungono l'Aosta, la Lazio e la Roma, icone del futsal italiano giovanile.

Primo tempo

E’ stato un match ben giocato da entrambe le squadre con ritmi altissimi e con la formazione palermitana del duo tecnico Speciale-Bertucci (squadra seguita per l’occasione in Puglia da mister Massimiliano Speciale), che ha ben interpretato per il fatto di dover ribaltare il 4-5 della gara di andata a Palermo. Dopo un inizio in cui l’Itria C5 ha sbloccato il risultato andando in vantaggio, è salito in cattedra capitan Paolo Scalavino che ha letteralmente “spaccato in due” la partita, siglando prima il pari con un calcio di punizione, poi procurando il tiro libero che Salvo Guglielmini ha realizzato con il suo diagonale chirurgico firmando il vantaggio e infine ha realizzato un gol da cineteca direttamente da corner.

Secondo tempo

Nella ripresa la compagine di casa sostenuta da un gran tifo molto corretto, accorcia dopo pochi secondi le distanze, ma il Villaurea C5 non si scompone e i ragazzi seguono bene e alla lettera le direttive di coach Massimiliano Speciale dalla panchina, ci pensano prima Mattia Pecoraro che firma il quarto gol ribattendo in rete la respinta del portiere sul calcio di rigore calciato sempre dallo stesso giocatore, poi Mario Pellegrino allunga sul 5-2 trovando il diagonale perfetto. La gara prosegue con lo stesso copione, neroverdi che aumentano la pressione sui giocatori di casa e con il portiere dell’Itria C5 che si erge a protagonista sulle conclusioni di Scalavino, Pecoraro e Guglielmini evitando un passivo superiore. L’Itria C5 trascinata da Laddomada,Tagliente e Semeraro ritrova coraggio e riesce a riportarsi in partita sul 4-5 a soli 43 secondi e trascinando la gara all’over time.

Tempi supplementari

La squadra di casa con il morale a mille per il recupero effettuato negli ultimissimi minuti sembra avere qualcosa in più, Villaurea C5 che pur giocando in trasferta dimostra di avere come sempre un grande gruppo con grande personalità e pur con tanta stanchezza in corpo e con i giocatori stremati riesce ad allungare ancora con Mattia Pecoraro, oggi tra i migliori in campo, che dopo tanta sfortuna, vedi le due traverse colpite e con il portiere locale un baluardo, riesce a trovare lo spiraglio giusto con il suo diagonale vincente a due minuti dal termine del secondo tempo supplementare. Poi gli ultimi e interminabili minuti con la formazione palermitana che gestisce bene e al suono della sirena è festa grande per il gruppo Villaurea che festeggia la qualificazione alla Final four di Sala Consilina dell'11 e 12 marzo.

COPPA ITALIA UNDER 19

QUARTI DI FINALE – RITORNO

AOSTA-FUTSAL CORNEDO 4-4 (and. 6-3)

LAZIO-MONDOLFO 7-2 (4-4)

NAPOLI FUTSAL-ROMA C5 5-4 (1-5)

ITRIA-VILLAUREA 4-6 (5-4)