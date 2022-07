Automobilismo, la Island Motorsport in lizza al rally dei Nebrodi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si scaldano i motori in casa Island Motorsport, in vista del 22° Rally dei Nebrodi, secondo atto stagionale della Coppa Rally ACI Sport 8^ zona (Sicilia), in programma nel Messinese il prossimo fine settimana. Per l’occasione, la scuderia siciliana, col supporto della Tempo srl, schiererà al via l’esperto portacolori Fabio Angelucci, reduce dall’ottimo secondo gradino del podio conquistato sulle mitiche strade della Targa Florio, appuntamento inaugurale della serie. Il pilota romano, sempre coadiuvato alle note dal locale Massimo “Max” Cambria, punterà a un piazzamento di rilievo che possa garantirgli punti pesanti per proseguire l’impegno in “Coppa”, il tutto al volante della Skoda Fabia Evo Rally2 curata dalla Step Five Motorsport e gommata Pirelli.

"La mia prima partecipazione al “Nebrodi” risale appena allo scorso anno. Un’edizione un po’ tribolata, in realtà: ci siamo girati due volte, perdendo ovviamente parecchio tempo. Alla fine, siamo riusciti a recuperare un po’ di terreno giungendo quinti al traguardo» - ha raccontato Angelucci alla vigilia - «È una gara insidiosa: molto veloce e caratterizzata da un fondo particolarmente scivoloso. In più, il percorso è stato rinnovato presentando un’importante novità: sabato, infatti, sono previsti due passaggi, di cui uno in notturna, della leggendaria “Raccuja-Ucria”, per me del tutto inedita. Ad ogni modo, i più che positivi riscontri registrati alla Targa Florio ci fanno ben sperare. Siamo carichi e desiderosi di far bene, ce la giocheremo".

L’attesa competizione nebroidea, dunque, entrerà nel vivo sabato 16 luglio con la disputa dello shakedown e a seguire due prove speciali; l’indomani, invece, lo start delle rimanenti sei frazioni cronometrate e il gran finale presso il comune di Sant’Angelo di Brolo dove sarà allestito il palco d’arrivo.

Classifica conduttori assoluta Coppa Rally ACI Sport 8^ zona (dopo 1 prova): 1. Marco Pollara punti 15; 2. Angelucci 12; 3. Nucci 9; 4. Piparo 7,5; 5. Provenza 6; 6. Nicoletti 4,5; 7. Gianfilippo 3; 8. Galipò 1,5. Calendario Coppa Rally ACI Sport 8^ zona 106ª Targa Florio (8/05); 22° Rally dei Nebrodi (16-17/07); 19° Rally del Tirreno (7/08); 15° Rally Valle del Sosio (4/09); 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone (23/10).