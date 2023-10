Ippodromo, Filippo Esposito conquista la Super Tris: ma prima è Di Maio show con 3 vittorie

Era l’appuntamento più atteso del primo convegno di ottobre, e non ha tradito le attese. Erano ben 20 i cavalli in partenza alla settima corsa – valevole per super Tris-Quartè-Quintè – riservata ai 5 anni e oltre affidati ai Gentlemen. Allo starter è Zoom Lc col numero 4, specialista del lancio, ad andare al comando senza difficoltà affiancato da Verdi Prav (7). I due tengono un ritmo molto alto, per cui si deve attendere l’ultima curva per vedere qualche movimento importante.

Ed è proprio il favorito della vigilia, Violetto Jet (18), che si fa largo per linee esterne e aggira il gruppo andando ad affiancare il battistrada. Poi in dirittura d’arrivo il buon Filippo Esposito non solo supera Zoom Lc, ma riesce anche a difendersi dall’attacco del numero 12 Brillant Axe andando a vincere col tempo di 1.14.9. Completano l’arrivo Zippo B (6) e Conquistador Bi (1). Il gentlemen vincitore e il proprietario Raffaele D’Alessandro sono stati premiate con due coppe offerte dalla Sipet.

L’altra corsa in evidenza era la terza, con in programma la seconda Tris Nazionale, con 13 cavalli di 4 anni che si sono affrontati sulla distanza del doppio chilometro. Qui è stato Dario Di Maio ad avere la meglio su Desert Storm Ferm. Gran giornata per il driver che ha vinto anche la seconda corsa con Eolo Fks e la sesta in sulky a Cinik D'aghi.

E’ stato invece Estate As con 30 preferenze il cavallo più votato del convegno del 30 settembre, davanti a Urbano Bargal con 24. Prossima riunione sabato 14 ottobre. Ingresso libero.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 4 Vacanza Jet – tempo: 1.13.8 – driver S. Jr Cintura

2- 10 Veliero

3- 11 Zirkovia Cis

Seconda corsa

1- 2 Eolo Fks - 1.14.4 - D. Di Maio

2- 1 Ermes Trebi'

3- 12 Evita Tunes

Terza corsa

1- 6 Desert Storm Ferm - 1.16.1 - D. Di Maio

2- 4 Deimos Del Circeo

3- 2 Detto Fatto Dl

Quarta corsa

1- 8 Elektra Lam - 1.16.7 - S. Jr Cintura

2- 6 Eolorouge

3- 11 Erino Jet

Quinta corsa

1- 9 Diva Tor - 1.14.9 - L. Jr Messineo

2- 5 Darko De Gleris

3- 12 Domy Laser

Sesta corsa

1- 4 Cinik D'aghi - 1.14.5 - D. Di Maio

2- 8 Classic Star Fks

3- 5 Billionair Sferr

Settima corsa

1- 18 Violetto Jet - 1.14.9 - Fil. Esposito

2- 12 Brillant Axe

3- 4 Zum Lc

4- 6 Zippo Bi

5- 1 Conquistador Bi