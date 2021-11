Ippodromo, Natale Cintura trionfa nella selezione del Palio nazionale dei proprietari

Giornata spettacolare per gli appassionati di ippica quella che si è svolta ieri pomeriggio all'ippodromo de La Favorita di Palermo. Due infatti gli appuntamenti clou: la selezione del Palio nazionale dei proprietari alla quarta corsa e il Centrale alla sesta.

Nel Palio a trionfare è il sempreverde Natale Cintura, in sulky a Zeppelin Kyu Bar, davanti a Zapata Rab (guidato da Lorenzo La Rosa) in una gara spettacolare. Dopo la partenza ai nastri caratterizzata da molti errori infatti è il numero 3, Akthar Op, ad andare al comando. Per un giro i cavalli sono in fila indiana e molto distanziati l'uno dall'altro. Ma prima dell'ultima curva Zeppelin si avvicina al battistrada per poi passarlo e prendere quel margine per entrare al comando in retta d'arrivo e vincere in scioltezza. I primi due si sono qualificati per la finale che si svolgerà l'8 dicembre a Napoli. "Sono molto emozionato – dichiara Natale Cintura a fine gara – ma d'altronde senza emozione e passione non si può andare avanti. Soprattutto quando si devono superare i momenti difficili che abbiamo attraversato noi. Per questo devo dire grazie alla Sipet – conclude – anche se c'è ancora tanto da fare. Ci auguriamo che il 2022 sia ancora migliore”.

Nella sesta corsa invece da segnalare la presenza di Baltimora Spav, cavallo della scuderia Santese (una delle più importanti d'Italia). Il 4 anni guidato da Vincenzo Gallo ha stradominato la gara andando al comando alla partenza e restandoci fino all'arrivo, chiudendo col fantastico tempo di 1.13.3. Secondi e terzi Belfagor Fi e Balio Col.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima Corsa

1 N. 16 Anastasia Grif G.Porzio Jr. 1.17

2 N. 2 Ava Gardner Treb

3 N. 4 Stevemcqueen Treb

Seconda Corsa

1 N. 5 Celeste Dante G.Amitrano 1.14.3

2 N. 4 Carinissima Op

3 N. 2 Crab Wise As

Terza Corsa

1 N. 6 Bocca Di Rose G.Agnello 1.17.8

2 N. 1 Begard

3 N. 5 Bllody Mary Bar

Quarta Corsa (selezione Palio Nazionale Dei Proprietari)

1 N.9 Zeppelin Kyu Bar N.Cintura 1.14.7

2 N.6 Zapata Rab

3 N.8 Urbano Bargal

Quinta Corsa

1 N.4 Albachiara La D.Termini 1.18.7

2 N.5 Arabesque Bi

3 N.2 Villeneuve Grif

Sesta Corsa (Centrale)

1 N.4 Baltimora Spav V.Gallo 1.13.3

2 N.8 Belfagor Fi

3 N.7 Balio Col

Settima Corsa

1 N.6 Aleph Lux V.Gallo 1.15.9

2 N.8 Utopia Jet

3 N.2 Spirit D'asolo