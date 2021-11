Ippodromo, altra giornata di corse in attesa del pubblico: Cintura con Candido Jet vince facile il centrale

Manca meno di un mese al ritorno del pubblico all'ippodromo della Favorita, previsto per il 18 dicembre. Ma intanto l'attività ippica va avanti. Ieri è stata un'altra giornata di corse, che gli appassionati hanno potuto seguire sia sulla pagina Facebook dell'ippodromo (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo) che su UnireTv.

Delle sette corse in programma quella più attesa era sicuramente il centrale – 1.600 metri riservato ai 3 anni - che si è disputato alla sesta. Il favorito era il numero 9 Callisto. Allo starter però ad andare al comando è stato Candido Jet, guidato da Salvatore Cintura, subito dietro il numero 6 Clara Risaia di Giuseppe Porzio. Per i primi 600 metri andatura tranquilla, poi ai mille metri è il numero 8 che prova a venire avanti, suguito da Callisto. All'ultima curva è proprio Callisto che prova a insidiare il battistrada, ma senza successo. Anzi in dirittura d'arrivo è Candido Jet ad allungare e vincere facile. Secondo posto per Clara Risaia e terza piazza per il numero 7 Cagliostro.

Nelle altre corse da segnalare la tripletta di Gaspare Lo verde, che trionfa alla seconda, alla terza e alla quinta. Confermandosi un driver di valore assoluto.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima Corsa

1 N. 4 Desire' Zs S.Cintura Jr 1.16.8

2 N. 3 Divafatale Font

3 N.10 Doonens Boss

Seconda Corsa

1 N. 3 Borgogal G.Lo Verde 1.14.1

2 N. 4 Brunilde

3 N. 1 Balio Col

Terza Corsa

1 N. 1 Dulce De Leche G.Lo Verde 1.18.8

2 N. 8 Deep Breath

3 N. 10 Descent Boss

Quarta Corsa

1 N. 6 Carinzia Holz A.Di Chiara 1.16.4

2 N. 11 Caceres

3 N. 8 Castleton Wise As

Quinta Corsa

1 N. 5 Zar Op G.Lo Verde 1.15.3

2 N. 4 Aleph Lux

3 N. 1 Vincent Amg

Sesta Corsa (Centrale)

1 N. 3 Candido Jet S.Cintura Jr 1.14.6

2 N. 6 Clara Risaia Trgf

3 N. 7 Cagliostro

Settima Corsa

1 N. 2 Aldo Baglio I.Grasso 1.19.5

2 N. 4 Amour Dell'olmo

3 N. 9 Alma Pan