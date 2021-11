Ippica, Cagliostro piazza la stoccata vincente in retta d’arrivo e fa suo il centrale

Cagliostro piazza la stoccata vincente in retta d’arrivo e si aggiudica il centrale disputato oggi all’ippodromo della Favorita, battendo la concorrenza di Carabela. Il cavallo guidato da Davide Di Stefano, specialista nei finali, non si smentisce e fa sua la corsa clou della giornata. Dopo il primo chilometro a passo di lumaca arriva la svolta, con il battistrada Carabela che aumenta l’andatura e Cagliostro che gira all’esterno e riesce a tagliare per primo il traguardo davanti all’allieva di Gaspare Lo Verde. Terzo posto per Massimo Zanca in sulky a Cannibal Fi.

Nelle altre corse “doppietta” per Salvo Cintura alla quinta con Utopia Jet e alla settima con Zuritos Rl. Il tempo più veloce del convegno ippico di oggi è di Billionaire Sferr, che ferma il cronometro sull’1.15 secchi grazie alla guida sapiente di Luciano Messineo jr. Tra i gentleman successo di Bartolomeo Ingardia con Zonk di Girifalco.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate oggi:

Prima Corsa

1 N.1 Zonk di Girifalco B. Ingardia 1.15.4

2 N.8 Aurea Wise L

3 N.9 Aquatinta Font

Seconda Corsa

1 N.5 Billionaire Sferr L. Messineo jr 1.15.0

2 N.11 Blue Grass Font

3 N.6 Benhur Daniele

Terza Corsa

1 N.1 Capitain Laksmy A. Buzzitta 1.17.8

2 N.6 Colconeros

3 N.10 Cara Lady Sm

Quarta Corsa

1 N.4 Roger Waters G. Vitale 1.15.7

2 N.3 Atena Gas

3 N.1 Aura Club Mail

Quinta Corsa

1 N.11 Utopia Jet S.Cintura Jr. 1.15.8

2 N.6 Anastasia Grif

3 N.4 Voici As

Sesta Corsa (centrale)

1 N.3 Cagliostro D. Di Stefano 1.17.0

2 N.4 Carabela

3 N.1 Cannibal Fi

Settima Corsa

1 N.3 Zuritos Rl S.Cintura Jr. 1.15.1

2 N.6 Alma Pan

3 N.8 Ardea Wise