Ippica, nel centrale si impone Carlino Wise: tris di vittorie per Giuseppe Porzio Esterni

E' Salvatore Cintura con Carlino Wise ad aggiudicarsi la corsa clou riservata ai tre anni del convegno del 16 ottobre che si è svolto all'ippodromo La Favorita di Palermo. Dopo la partenza ai nastri sui 2.000 mila metri Carlino prende la testa della gara dopo 400 metri ma poco dopo lascia strada a Criss Cross (guidato da Gaspare Lo Verde). Cintura tallona per tutta la gara Lo Verde e attende la retta d'arrivo per spostare e superarlo agevolmente nei 100 metri finali.

Nelle altre gare in evidenza Giuseppe Porzio, che conquista un tris di vittorie (seconda, terza e sesta corsa). Nei giorni scorsi sono state stilate le classifiche delle prime 27 giornate dalla riapertura della struttura. Tra gli allenatori in testa c'è Gaspare Lo Verde con 43 vittorie, seguito da Giuseppe Porzio jr con 29 e Andrea Buzzitta con 20. Stesso podio tra i guidatori con rispettivamente 26, 22 e 14 vittorie. Tra i gentlemen in testa Andrea Sessa (6 vittorie), seguito da Francesco Paolo Caruso (5) e da Pietro Vasta (4). Tra gli allievi guidatori invece comanda Gaetano Cordova con 3 successi.

In attesa della riapertura sono in tanti che seguono le gare dalla pagina Facebook dell'ippodromo La Favorita e su Unire Tv.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima corsa

1) N. 8 BARON FERM Gaet. Cordova 1.16.2

2) N.3 BIOGAS PAR

3) N.7 BABY ATTIVA

Seconda corsa

1) N.5 SHERMAN CUB G. Porzio jr 1.18.9

2) N.11 ATINA RISAIA TRGF

3) N.1 ARGOKAM

Terza corsa

1) N.2 ZAFFIRO GIAL G. Porzio jr 1.14.6

2) N.1 ZUM LC

3) N.5 ZOOM ROC

Quarta corsa

1) N.4 CANAKA OP C.Galluzzo 1.19.3

2) N.2 CECCO BIEFFE

3) N.1 CAPOLEONA SM

Quinta corsa (centrale)

1) N.4 CARLINO WISE L S.Cintura1.17.9

2) N.8 CRISS CROSS

3) N.7 CLIO

Sesta corsa

1) N.8 BORISLAV MABEL G.Porzio jr 1.14.9

2) N.9 BOULAN RUN

3) N.4 BLUE TRAIN

Settima corsa

1) N.3 AKTHAR OP A.Buzzitta 1.15.5

2) N.7 ROGER WATERS

3) N.4 ATENA GAS

Le classifiche allenatori, guidatori e gentlemen aggiornate dopo 27 giornate (in allegato)