Ippica, Urbano Bargal vince il centrale: Zeppelin Kyu Bar beffato al fotofinish

Per l’allievo di Giuseppe Porzio una gara tutta all’esterno, dopo partenza da fermo. Da segnalare la doppietta di Andrea Buzzitta con Colinass alla quarta e Corrivia Font alla quinta corsa. Tra gli “anziani”, ancora un successo per Tayler di Pippo, che ha fatto la differenza con Antonio Giannola in sulky