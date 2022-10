Ippo club Cefalù in gara a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giorni decisamente impegnativi e ricchi di emozioni quelli appena trascorsi per la scuola di equitazione Ippo Club Cefalù. Gli allievi della scuola hanno avuto modo di gareggiare a Palermo, presso l’ASD Villa Pensabene scuola di equitazione, sotto l’attenta guida dell’istruttore Emanuele Coco. Ben 12 atleti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni hanno emozionato il pubblico tra “un suono di campana e l’altro” con il salto ad ostacoli. Sono state presentate diverse categorie di difficoltà dalla categoria 40 alla categoria 80 a cui ha partecipato il giovanissimo Stefano Mazzola. Amore e passione per l’equitazione, questo hanno trasmesso i giovani cavallerizzi al pubblico che ha apprezzato le performance rispondendo con calori applausi. I ragazzi hanno vissuto un’esperienza importante, hanno condiviso l’ansia della partecipazione alla competizione ma anche momenti di puro relax “in stalla” tra carezze e spazzolate per i loro compagni a quattro zampe! Le giornate si sono concluse con la premiazione dei partecipanti e soprattutto con l’augurio di rivedersi molto presto in manifestazioni simili. Intanto il lavoro dell’ Ippo Club Cefalu’ continua, infatti, oltre al salto ad ostacoli, la scuola di equitazione prenderà parte ai Pony Games regionali 2022/2023.