Ippodromo, Michele Lazzara vince la giornata dedicata ai gentlemen

Ritorna all’ippodromo come ogni anno il tradizionale convegno dell’Immacolata dedicato ai gentlemen, i guidatori non professionisti proprietari dei cavalli. A trionfare è stato Michele Lazzara che con 20 punti si è aggiudicato la combattuta gara. Al secondo posto, con 14,5 punti, si è piazzato invece Salvatore Pampillonia. Mentre a completare il podio è stato Christian Vaccaro con 11 punti. Per Lazzara è stata decisiva la vittoria all'ultima corsa con Uliveto Bargal, che si è imposto col tempo di 1.15.6 davanti a Bellucci Grif e Boulan Run. Al driver è andata la coppa offerta dalla Sipet e consegnata dal responsabile ippico della società toscana Francesco Ruffo della Scaletta.

Ad aprire il pomeriggio sono state le prove di qualifica per i puledri di due anni. Quindi in evidenza c’erano la seconda e la terza corsa, dedicate a due storiche figure che hanno fatto grande l'ippica palermitana: Vincenzo Lupo e Salvatore Corrao. I familiari, presenti in tribuna, hanno premierato i proprietari e i guidatori dei cavalli vincitori: Michelangelo Galioto che ha vinto con Eros Col e Massimo Zanca con Frisco Bi.

Spicca poi alla sesta corsa, dedicata ai “puri”, la prestazione di Francesco Paolo Gianguzza che dopo 25 mesi ritorna al successo con il suo 10 anni Urbano Bargal, acquistato da 8 mesi. Gianguzza ha timbrato la vittoria ai 400 finali giungendo all’ultima curva sulle tracce dei fuggitivi superandoli in retta a velocità doppia e finendo con un ottimo 1.14.3.

Infine Egeo Breed è il cavallo più votato dello scorso convegno (2 dicembre), mentre Clio si aggiudica il premio come il più votato del mese di novembre con 52 voti davanti a Bocca Dorata con 34 voti. Prossimo appuntamento sabato 23 dicembre ore 13, ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 7 Desio – tempo al km 1.16.4 – driver: R. Vaccaro

2- 11 Dallas Spav

3- 1 Detto Fatto Dl

Seconda corsa

1- 5 Eros Col - 1.16.0 - M. Galioto

2- 11 Esclusivogal

3- 9 Erenio Mais

Terza corsa

1- 4 Frisco Bi - 1.19.3 - M. Zanca

2- 7 Fanpage Font

3- 3 Frank Del Ronco

Quarta corsa

1- 12 Euforia Jet - 1.16.2 - M. Lazzara

2- 8 Etienne Grif

3- 5 Ercole Trebì

Quinta corsa

1- 4 Brillant Axe - 1.15.6 - S. Pampillonia

2- 5 Zabul Fi

3- 1 Ciclone Di Celle

Sesta corsa

1- 4 Urbano Bargal - 1.14.3 - F.P. Gianguzza

2- 6 Zadig Del Ronco

3- 7 Zeppelin Kyu Bar

Settima corsa

1- 4 Uliveto Bargal - 1.15.6 - M. Lazzara

2- 3 Bellucci Grif

3- 11 Boulan Run