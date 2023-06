Ippica, Dario Di Maio si impone nel centrale con Artez

Ultime corse prima della pausa estiva. Ieri all’ippodromo La Favorita è andato in scena il primo convegno di giugno, che ha visto al via 81 cavalli suddivisi in 7 corse.

La gara centrale, il premio dei Fiumi, era in programma alla sesta corsa con protagonisti i cavalli anziani di 5 anni ed oltre in un “handicap a invito” sulla distanza del doppio chilometro. Otto i cavalli in partenza, con il numero 8 Zap Di Girifalco guidato da Tommaso Di Lorenzo partito 20 metri dietro rispetto agli altri. Una gara dominata dall’inizio alla fine dal numero 4 Artez, ottimamente condotto da Dario Di Maio. Sfruttando un’ottima partenza, è andato al comando superando Black Mamba San. Dopo 600 metri è il numero 7 Zadig Del Ronco a provare a impensierirlo, ma già al rettilineo opposto all’arrivo Artez accelera imponendo un ritmo insostenibile per gli altri, se ne va all’ultima curva e vince senza problemi davanti a Black Mamba San e Zadig Del Ronco con un ultimo chilometro pazzesco da 1.11.3

Alla quinta corsa si è disputata la gara Gentlemen, valida come selezione al campionato italiano. Dodici "i puri" al via alla guida di cavalli anziani di 5 anni ed oltre di categoria G. Ad avere la meglio Filippo La Rosa con Ciuffolotto Rl. Ben cinque le corse inserite nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. La giuria tecnica all’unanimità ha decretato Emiro Clemar “cavallo del giorno” del convegno del 31 maggio. Mentre tra gli appassionati è stato Deimos del Circeo il più votato (74 voti), davanti a Emiro Clemar (58) e Dok Light (19).

I risultati delle corse

Prima corsa

1- N10 Doncaster – tempo: 1.14.3 – driver: G. Lo Verde

2- N11 Diva Tor

3- N1 Detonation Gnl

Seconda corsa

1- N10 Eroico Pett - 1.15.1 - G. Lo Verde

2- N9 Elisa Capar

3- N13 Edmond

Terza corsa

1- N11 Espirito Libre - 1.15.9 - A. Di Chiara

2- N3 Etienne Grif

3- N12 Edwin Tor

Quarta corsa

1- N7 Eno De Narmont - 1.13.3 – F. La Rosa

2- N8 Ceres Ors

3- N3 Urbano Bargal

Quinta corsa

1- N3 Ciuffolotto Rl - 1.15.1 - Fil. La Rosa

2- N9 Ursus Tft

3- N10 Biogas Par

Sesta corsa (Centrale)

1- N4 Artez - 1.14.8 - D. Di Maio

2- N3 Black Mamba San

3- N7 Zadig Del Ronco

Settima corsa

1- N5 Demetra Jvs - 1.15.9 - M. Mangiapane

2- N10 Drupi Ferm

3- N7 Dominic Brunò