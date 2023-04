Ippica, ancora un successo di Edwige Clemar nel centrale: Pezzino trionfa nella corsa gentleman

E’ andato in scena ieri l’ultimo convegno di aprile all’ippodromo La Favorita di Palermo. Al via 84 cavalli nelle sette corse previste nella giornata. Il centrale (Premio Giappone), in programma alla quinta corsa, ha visto protagonisti i cavalli di tre anni che si sono sfidati sul doppio chilometro con partenza con i nastri: nove sono partiti dal nastro base, mentre con venti metri di penalità è partito il numero dieci Ella Sm.

E come sempre è stata una partenza scoppiettante, che ha visto nei primi 500 metri alternarsi tre battistrada. Dapprima Esperanza Laksmy (5), poi Emily Muttley (9) fino a che non ha preso il comando della corsa Antonino Pecoraro con Edwige Clemar. Nel frattempo la favorita della corsa, Emanuela Caf (4), sbaglia e viene squalificata. Le rotture sono diverse e insieme al numero 4 vengono squalificati anche Emily Muttley ed Elektra Ob Ferm (1). Si passa alla prima retta con Edwige Clemar al comando seguita da Esperanza Laksmy. Ma è alla curva successiva che la gara inizia a movimentarsi: il numero 10, Ella Sm, prova l’attacco da fuori ma Edwige Clemar resiste e riesce a tenere la testa fino all’arrivo vincendo col tempo di 1.16.9. Ottima gara di Ella Sm (seconda) ed Etica Jet (terza).

Sono stati invece 11 i cavalli anziani di categoria D protagonisti alla quarta corsa, valida per la II Tris Nazionale, sulla distanza del miglio. Qui Gaspare Lo Verde in sulky a Chanel Delleselve ha sfoderato una grandissima prestazione trionfando col tempo di 1.13.9 davanti a Commando e Black Mamba San. A chiudere il convegno la corsa gentleman con quattordici i "puri" dietro le ali della macchina con alla guida i loro proprietari. Qui un ottimo Giovanni Pezzino ha avuto la meglio con Bacco Ido.

Per quanto riguarda la scorsa giornata di corse, Derrick Fks è stato scelto come miglior cavallo dalla “giuria tecnica”, mentre Deimos del Circeo è stato quello più votato dagli appassionati (101 voti) davanti a Daisy Rab (55) e Billionair Sferr e Ceres Ors (25). Ecco il calendario di maggio: domenica 7, sabato 13 (Gran Premio Trinacria e Memorial Gaia Cucinotta), sabato 20 e mercoledì 31. Ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1 N1 Davidia – tempo 1.15.6 - A. Pecoraro

2 N7 Daisy Rab

3 N6 Duchessa Op

Seconda corsa

1 N5 Energy Clemar - 1.14.1 - A. Di Chiara

2 N1 Esmeralda Caf

3 N10 Ebrezza Dei Venti

Terza corsa

1 N10 Blue Moon - 1.15.6 - G. Ferrante

2 N4 Crown Clemar

3 N12 Blue Sky Pax

Quarta corsa

1 N9 Chanel Delleselve - 1.13.9 - G. Lo Verde

2 N7 Commando

3 N10 Black Mamba San

Quinta corsa (Centrale)

1 N7 Edwige Clemar - 1.16.9 - A. Pecoraro

2 N10 Ella Sm

3 N2 Etica Jet

Sesta corsa

1 N10 Dimitri Zs - 1.14.2 - L. Messineo

2 N4 Dante Ssm

3 N3 Dancingqueen Font

Settima corsa

1 N5 Bacco Ido - 1.14.9 - G. Pezzino

2 N6 Badoglio Luis

3 N11 Atina Risaia Trgf