Ippodromo, Di Chiara cala il tris: al via le prove per il “Trofeo di San Silvestro”

I più piccoli al Parco Avventura, i grandi a gustarsi lo spettacolo del trotto. Complice una bella giornata, sono stati tantissimi ad affollare l’ippodromo della Favorita sabato pomeriggio. Come spesso capita ormai da tempo. E le perfomance in pista di cavalli e driver non hanno tradito le attese. Sono stati 76 i trottatori che hanno preso il via, suddivisi su sette corse.

La novità riguarda l’inizio delle le prove valide per il “Trofeo di San Silvestro”: tre gare centrali, che si sono disputate alla prima corsa riservata ai cavalli di tre anni, alla quinta corsa riservata ai cavalli anziani, ed alla sesta corsa riservata ai cavalli di 4 anni. Saranno qualificati alla finale, che si disputerà nei primi convegni di Gennaio 2024, i migliori 10 cavalli per ciascuna "chiamata per età", in base alla migliore somma del punteggio così attribuito:al 1° posto 10 punti; al 2° posto 7 punti; al 3° posto 5 punti; al 4° posto 3 punti e al 5° posto 1 punto.

Alla prima corsa Francesco La Rosa jr ha portato alla vittoria Edwin Tor, davanti a Eleomeda Jet. Mentre alla quinta il “solito” Andrea Buzzitta ha sbaragliato tutti trionfando con Corsaronero Font. Invece alla sesta è arrivato il terzo sigillo di giornata di Alessio Di Chiara in sulky a Dancing Ferm.

La settima corsa invece era riservata ai cavalli anziani ed era valida per la Tris-Quarté-Quinté. In 14 si sono dati battaglia sui 1.600 metri e ad avere la meglio è stato Antonio Pecoraro jr su Adone delle Selve col tempo di 1.15.6, seconda piazza per Veliero, terzo Blu Sky Pax. Completano TaborCaf e Corallo Pink.

Il cavallo più votato dello scorso convegno è stato Veliero con 28 voti, davanti a Verdino Jet staccato di tre preferenze. Prossimo appuntamento sabato 28 ottobre, ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 4 Edwin Tor – tempo: 1.13.3 –driver: F. Jr La Rosa

2- 3Eleomeda Jet

3- 2 Ettore Trebì

Seconda corsa

1- 3 Frank Del Ronco - 1.19.6 - A. Di Chiara

2- 4 Follow Me Boss

3- 6 FreewayRun

Terza corsa

1- 4 Deimos Del Circeo - 1.17.0 - A. Di Chiara

2-12Dominost

3- 11 Domy Laser

Quarta corsa

1- 4 Edmond - 1.15.3 - R. Lo Giudice

2- 11 Egeo Breed

3- 10 Esclusivogal

Quinta corsa

1- 9 Corsaronero Font - 1.14.7 - A. Buzzitta

2- 5 Eno De Narmont

3- 4 Barnaba Trebì

Sesta corsa

1- 5 Dancing Ferm - 1.13.2 - A. Di Chiara

2- 8 Donnavittoria Par

3- 7 DelmonicaFerm

Settima corsa (Tris-Quartè-Quintè)

1- 4 Adone Delle Selve - 1.15.6 - A. Jr Pecoraro

2- 9 Veliero

3- 8 Blue Sky Pax

4- 11 TaborCaf

5- 7 Corallo Pink