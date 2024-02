Ippodromo, La Rosa con Edwin Tor si aggiudica il Premio San Valentino

Sono stati 83 i cavalli protagonisti, suddivisi in sette corse, dell’ultimo convegno all’ippodromo La Favorita di Palermo andato in scena sabato scorso. E la partenza è stata subito col botto, visto che il centrale era in programma alla prima corsa: il Premio San Valentino riservato ai cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio.

I favori del pronostico alla vigilia erano tutti per Emiro Clemar ed Edelwise Men. Ma già al lancio dello starter si capisce che Edwin Tor (5) non era in pista per guardare. Così il cavallo guidato da Francesco La Rosa prende il comando, per poi lasciare spazio dopo 300 metri ad Andrea Buzzitta con Edelwise Men. Mentre Gaspare Lo Verde con Emiro Clemar segue all’esterno i due battistrada. Ed è con questa formazione, che dà alla gara un ritmo sostenuto, che si arriva all’ultima curva quando Natale Cintura con Eleomeda Jet decide di uscire in terza ruota per cercare la vittoria dando vita ad un’appassionante bagarre in dirittura d’arrivo. Quando infatti sembrava fatta per Edelwise Men, ecco spuntare dall’interno Edwin Tor che prende di sorpresa tutti andando a vincere col tempo di 1.12.8 davanti proprio a Edelwise ed Eleomeda Jet.

Alla quarta corsa gentlemen in pista in una condizionata per cavalli di 3 anni, in 10 al via sulla distanza del miglio. Vittoria nel finale di Cristian Vaccaro in sediolo alla 3 anni Fosca Pax. Gli agganciamenti iniziali, la seconda fila e varie rotture lungo il percorso hanno frenato la rincorsa del favorito al betting Febo Caf. Dopo un chilometro mosso Cristian, ai 600 finali, ha aperto i rubinetti lanciando la sua allieva in mezzo alla pista raggiungendo i primi e con un poderoso finale prendere la meglio nel tratto finale. Ottima prova e ritorno al successo in 1.16.8 per la figlia di Iglesias, interpretata brillantemente dal bravo presidente dei gentlemen della regione Sicilia.

Le corse inserite nel palinsesto dell'Ippica nazionale erano la seconda, la terza e la settima. Che hanno visto le vittorie di Giuseppe Vitale con Do It Better, di Alessio Di Chiara con Deimos Del Circeo e di Luciano Messineo jr con Zolder Op.

Infine sia la giuria tecnica che gli appassionati hanno decretato Desio come miglior cavallo del convegno del 3 febbraio. Prossimo appuntamento venerdì 16 febbraio alle ore 13.15. Ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 5 Edwin Tor - tempo: 1.12.8 - Guidatore: F. Jr La Rosa

2- 4 Edelwise Men

3- 6 Eleomeda Jet

Seconda corsa

1- 12 Do It Better - 1.14.3 - Guidatore: G. Vitale

2- 13 Daiquiri Fi

3- 1 Calis Ll

Terza corsa

1- 10 Deimos Del Circeo - 1.13.4 - Guidatore: A. Di Chiara

2- 12 Ceres Ors

3- 1 Drusiana

Quarta corsa

1- 9 Fosca Pax - 1.16.9 - Guidatore: R. Vaccaro

2- 5 Finland As

3- 4 Febo Caf

Quinta corsa

1- 7 Fermezzagal - 1.16.7 - Guidatore: A. Buzzitta

2- 5 Feliz Dia

3- 6 Fiona And Co

Sesta corsa

1- 3 Erenio Mais - 1.15.6 - Guidatore: L. Mancuso

2- 13 Esclusivogal

3- 5 Erik Star

Settima corsa

1- 9 Zolder Op - 1.16.2 - Luciano Messineo

2- 11 Blue Moon

3- 5 Zar Slm