Ippica, giornata di corse riservata ai gentleman: Sessa la spunta su Ingardia

Ieri alla Favorita, nella giornata di corse al trotto riservata ai gentleman (i proprietari-guidatori), testa a testa tra Bartolomeo Ingardia e Andrea Sessa, con quest’ultimo che chiude con un punto in più rispetto all’avversario (21 a 20) nella classifica finale.

Due vittorie ciascuno per i driver: Ingardia centra il successo alla prima corsa con Anubis e alla quarta (il centrale) con Zonk di Girifalco; Sessa alla terza con Chanel Sm e alla quinta con Borgogal. A fare la differenza i piazzamenti nelle altre gare.

Il miglior ragguaglio cronometrico di giornata – 1.14.1 al chilometro – però lo fa Vacanza Jet con Nicola Mauceri in sediolo alla settima corsa. Ancora una vittoria per Salmon Roc, ben interpretato da Rosolino Lo Giudice. Successo di Gaspare Lo Verde con Dulce de Leche nell’unica corsa per professionisti, riservata a cavalli indigeni di due anni. Seconda piazza per Doki Doki, terza per Diva Luis. Squalificata la favorita Dancing Ferm, che ancora una volta incappa in un errore malgrado le enormi potenzialità.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri:

Ordine d'arrivo 1 corsa * 1-8-4

1) ANUBIS B. INGARDIA 1.17.1

2) SPIRIT D’ASOLO

3) ARGOKAM

Ordine d'arrivo 2 corsa * 9-7-6

1) DULCE DE LECHE G. LO VERDE 1.18.8

2) DOKI DOKI

3) DIVA LUIS

Ordine d'arrivo 3 corsa * 7-14-4

1) CHANEL SM A. SESSA 1.16.6

2) COLINASS

3) CYRANO RAB

Ordine d'arrivo 4 corsa * 2-3-1

1) ZONK DI GIRIFALCO B. INGARDIA 1.15.9

2) ZARCHICCO CUP

3) TUNDRAST

Ordine d'arrivo 5 corsa * 7-3-1

1) BORGOGAL A. SESSA 1.15.7

2) BRUNILDE

3) BORISLAV MABEL

Ordine d'arrivo 6 corsa * 7-15-5

1) SALMON ROC R. LO GIUDICE 1.15.4

2) TOMOS D’AGHI

3) AVA GARDNER TREB

Ordine d'arrivo 7 corsa * 13-7-3

1) VACANZA JET N. MAUCERI 1.14.1

2) AKTHAR OP

3) ROGER WATERS