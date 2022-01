Ippica, Urbano Bargal vince il centrale con una corsa tutta "cuore"

E' stata una corsa tutta "cuore", dispendiosa e allo stesso tempo esaltante, quella di Urbano Bargal che ieri si è aggiudicato il centrale in programma all’ippodromo della Favorita, fermando il cronometro sul minuto e 13 secondi secchi al chilometro.

Il cavallo guidato da Gaspare Lo Verde ha avuto la meglio su All of Host in un finale thrilling, che ha tenuto incollati al traguardo gli appassionati di ippica. Terzo ma distanziato, Zonk di Girifalco, riuscito a spuntarla su Border Line Pax, che per buona parte della gara è stato al comando.

Oltre a Gaspare Lo Verde, menzione speciale anche per Giuseppe Porzio: allenatore di Urbano Bargal e ottimo interprete del secondo classificato nel centrale: All of Host. Con altri due soggetti, Diadora di No e Cybelle Font, Porzio jr è riuscito a centrare il bersaglio grosso: alla terza e alla quinta corsa. Tra i gentleman, vittoria di Domenico Termini in sulky ad Albachiara, che dopo aver preso la testa non l’ha più mollata ed ha resistito all’assalto di Alma Pan; terzo Black Block Alor.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri:

Prima corsa

1 N.3 Donnavventura Ors V. Gallo 1.14.2

2 N.5 Deep Breath

3 N.4 Dulce de Leche

Seconda corsa

1 N.11 Bb Bez A. Di Chiara 1.16.9

2 N.2 Aron D’Esi

3 N.1 Bamby

Terza corsa

1 N.3 Diadora di No G. Porzio jr 1.18.6

2 N.2 Dortmund Cas

3 N.6 Divafatale Font

Quarta corsa

1 N.4 Crudelia Grif D. Di Maio 1.18.3

2 N.5 Circe Rab

3 N.3 Cadavez

Quinta corsa

1 N.11 Cybelle Font G. Porzio jr 1.14.4

2 N.8 Cleo Ors

3 N.6 Cenerentola

Sesta corsa

1 N.3 Albachiara La D. Termini 1.16.9

2 N.2 Alma Pan

3 N.7 Black Block Alor

Settima corsa (centrale)

1 N.7 Urbano Bargal G. Lo Verde 1.13.0

2 N.1 All of Host

3 N.9 Zonk di Girifalco