Ippica, centrale deciso al "Var": la giuria distanzia Baria Trgf Risaia, vince Baby Blu

Si è deciso al "Var" l’ordine di arrivo del centrale disputato ieri all’ippodromo della Favorita. Dopo aver visionato il filmato della corsa, infatti, la giuria ha distanziato il cavallo che ha tagliato per primo il traguardo, ovvero Baria Trgf Risaia, "per aver deviato dalla propria linea di corsa danneggiando in modo diretto un concorrente".

E così ad aggiudicarsi la gara è stata Baby Blu di Andrea Buzzitta, davanti a Blair Witch Fi e Be Pop Ferm. Delusione per i favoriti della vigilia, da Balio Col a Borgogal, squalificati per rottura prolungata.

Quella di ieri alla Favorita è stata una giornata di corse portata a termine nonostante un tempo da tregenda: la pista, malgrado la pioggia incessante che si è abbattuta su Palermo, ha retto e nelle varie corse si è vista l’abilità di cavalli e guidatori. Notevoli alcune performance, come quella di Aida Grif alla quarta: l’allieva di Carlo Giordano – guidata da Alessio Pecoraro – è riuscita con un "numero" a trovare un varco prima dell’ultima piegata e in retta d’arrivo ha superato Zampillo Key.

Prossima giornata di corse sabato 18 dicembre, con la riapertura al pubblico dell’ippodromo: il programma prevede i due gran premi "Città di Palermo" (per maschi e femmine); il "Criterium Siciliano", in memoria di Biagio Lo Verde; la finale del campionato italiano Gentlemen.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri:

Prima Corsa

1 N.7 Allyson di Gaia G. Salamone 1.16.6

2 N.2 Ubay Doc

3 N.8 Una Bon Dvm

Seconda Corsa

1 N.2 Carlo Ferm G. Porzio jr 1.18.1

2 N.8 Cuore di Gaia

3 N.12 Colconeros

Terza Corsa

1 N.3 Blue Grass Font M. Zanca 1.17.4

2 N.4 Bellucci Grif

3 N.5 Baby Attiva

Quarta Corsa

1 N.2 Aida Grif Aless. Pecoraro 1.17.6

2 N.8 Zampillo Key

3 N.12 Arabesque Bi

Quinta Corsa

1 N.2 Bounty Bi M. Lazzara 1.18.0

2 N.1 Benhur Daniel

3 N.3 Batman Grif

Sesta Corsa (centrale)

1 N.1 Baby Blu A. Buzzitta 1.18.8

2 N.2 Blair Witch Fi

3 N.11 Be Pop Ferm

Settima Corsa

1 N.4 Cacerola G. Lo Verde 1.17.3

2 N.1 Corrivia Font

3 N.5 Cinzia Chuck Sm