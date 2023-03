Ippica, Lo Verde domina il centrale: tra i gentlemen spicca Caruso

Uno scintillante Gaspare Lo Verde in sella a Borgogal conquista il centrale e si porta a casa il premio diamante. La Tris-Quarté-Quintè vede il trionfo di Tommaso Di Lorenzo con Artù Del Brenta in una corsa ripetuta dopo la caduta del numero 10 Baltasar Ssm.

Nell?ultimo convegno andato in scena all?ippodromo della Favorita sono stati 100 i cavalli al via, su otto corse. La gara centrale ha visto protagonisti i cavalli anziani di 5 anni e oltre sulla distanza del miglio. E? stata una gara emozionante e di grande spessore tecnico. Allo stacco della macchina è subito Gaspare Lo Verde su Borgogal a chiedere strada e ad andare in testa davanti al numero 1 Asciano. Resta all?esterno il numero 7 Chief Orlando. Dopo il primo chilometro in 1.13.2, la gara inizia a movimentarsi. Il numero 5 Zeppelin prova ad attaccare uscendo in terza ruota, si entra nella retta d?arrivo con Borgogal sempre al comando che va a vincere col tempone di 1.12.9 davanti a Chief Orlando e Asciano.

I gentlemen sono stati impegnati alla quarta corsa alla guida di cavalli di 4 anni. Grande prestazione di Francesco Paolo Caruso con Dreyfus Bi, davanti a Davidia e Depeche Club. Alla sesta corsa invece protagonisti i cavalli di 5 e 6 anni per la II Tris Nazionale, dei 15 cavalli al via sui 1.600 metri ha trionfato Lorenzo La Rosa su Commando. Prossimo appuntamento il 5 aprile. Ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima Corsa

1 N7 Evaluna Pax ? Tempo: 1.17.0 ? driver: S. Luongo

2 N4 Etna Trebì

3 N6 Ella Sm

Seconda Corsa

1- N11 Dallas Spav -1.13.7 - L. Mancuso

2- N4 Dancingqueen Font

3- N14 Dee Jay

Terza Corsa

1- N7 Drenalina 1.15.1 - Gi. Cordova

2- N2 Dominic Brunò

3- N16 Deimos Del Circeo

Quarta Corsa

1- N2 Dreyfus Bi - 1.14.8 - F.P. Caruso

2- N1 Davidia

3- N8 Depeche Club

Quinta Corsa (Centrale)

1- N3 Borgogal - 1.12.9 - G. Lo Verde

2- N7 Chief Orlando

3- N1 Asciano

Sesta Corsa

1- N1 Commando - 1.14.3 - L. La Rosa

2- N15Quindici Cinik D'aghi

3- N6 Biogas Par

Settima Corsa

1- N1 Ermes Trebì - 1.15.5 - G. Lo Verde

2- N5 Egalitè

3- N10 Ebrius

Ottava Corsa (Tris-Quartè-Quintè)

1- N15 Artù Del Brenta- 1.16.0 - T. Di Lorenzo - G.Jr Porzio - Sc. Tre Assi

2- N3 Vettel Op

3- N14 Billionair Sferr

4- N14 Argokam

5- N15 Zarapito