Grande ippica alla Favorita, sabato il Gp Mediterraneo: Ector Francis il favorito

Un grande appuntamento dell'ippica internazionale è previsto all’ippodromo della Favorita: sabato infatti si correrà lo storico Gp Mediterraneo, giunto alla 57esima edizione. Quella di quest’anno di preannuncia un’edizione molto bella, spettacolare ed equilibrata. Una corsa per cavalli di 3 anni di ogni paese con partenza dietro l’autostarter sulla distanza di 1.600 metri e un montepremi di oltre 37 mila euro. Sono 13 i concorrenti che si daranno battaglia in pista.

Il sorteggio dei numeri ha mescolato le carte relegando in seconda fila Ector Francis (numero 11), sicuramente il cavallo di punta della corsa. L'allievo del team Salvatore Bevilacqua/Squeglia è arrivato secondo nel Derby e poi è stato sfortunato protagonista del Mangelli, dove dopo aver dominato nella sua batteria è stato distanziato dalla giuria per un danneggiamento. Nonostante tutto però Ector Francis resta il favorito della corsa anche se – partendo dalla seconda fila – dovrà costruirsela tutta. Anche Eolo jet non è stato fortunato al sorteggio, l'unico rappresentante in corsa del team Gocciadoro partirà infatti da una scomodo numero 7, ma indubbiamente si gioca una chance importante il cavallo che vanta nel suo curriculum la prestigiosa vittoria del Marangoni ed il terzo posto riportato nella finale del gran premio Mangelli del 1° novembre scorso a Torino col tempo di 1.12.7. Tanta curiosità desta il primo tentativo classico di Edison Vez, cavallo in grossa crescita esponenziale sotto la regia di Santino Mollo. Tra gli altri va segnalata la positiva Elixia, seconda nella consolazione delle Oaks, mentre la pattuglia palermitana vedrà in pista Eleomeda Jet, Edelwise Men, Edwin Tor e Ettore Trebì, che abbiamo visto duellare tra loro nella corsa di preparazione con il successo Eleomeda Jet di stretta misura su un ottimo Edelwise Men.

L’altra corsa molto attesa è sicuramente il Criterium Siciliano memorial “Biagio Lo Verde”, una gara riservata ai 2 anni dedicata all’indimenticato driver professionista palermitano. Ricordato non solo per i traguardi conseguiti in pista, ma anche per sue doti umane di solidarietà. L’inizio delle corse è previsto alle ore 13,15 (ingresso gratuito). Il Gran Premio (abbinato al concorso tris, quarté, quintè) è in calendario alla settima, con partenza prevista alle 16,15. Per i più piccoli – oltre al parco avventura - ci sarà il battesimo della sella con possibilità del giro in pony e zucchero filato.

“Siamo orgogliosi – spiegano dalla Sipet- di essere riusciti ad organizzare un gran premio della levatura che la piazza di Palermo merita. La Sipet, società concessionaria dell’ippodromo ha consentito in questi 3 anni di riaprire l'impianto, assicurando all'ippica ed alla città un indotto lavorativo , complessivamente, prossimo al migliaio di posti di lavoro – e si auspica che il ministero di ‘nuovo corso’, considerate le ragioni della società, consenta una programmazione in linea con la storia, le potenzialità espresse e nel rispetto degli investimenti di riqualificazione operati. La realizzazione del progetto di sviluppo commerciale e di accoglienza dei grandi eventi in fase di approvazione – concludono dalla Sipet - consoliderà ancor più il rapporto con la città offrendo attività di intrattenimento con nuove opportunità di promozione culturale e di attrazione turistica”.