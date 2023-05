"Il tennis allunga la vita": l'evento formativo per giornalisti, medici e tecnici dello sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 27 e il 28 maggio, al circolo del Tennis di viale del Fante, si terrà il convegno nazionale “Il Tennis allunga la vita”. I lavori prenderanno il via sabato alle ore 14.30, con riflettori puntati sui benefici in generale dello sport e nello specifico del tennis. La prima sessione riguarderà infatti l’attività fisica in sicurezza, la seconda tratterà il ruolo del giornalismo per una sanità moderna. Infine la terza, prevista nella giornata di domenica, verterà prettamente sul tennis e nello specifico su traumatologia – riabilitazione – nutrizione.

E' prevista la presenza del presidente regionale Fitp Giorgio Giordano e del direttore dell’Istituto Tecnico di Formazione Roberto Lombardi Michelangelo Dell’Edera che parlerà dell’importanza della conoscenza del gesto tecnico e del progetto Racchette in Classe. All’evento interverrà anche il giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro. Il convegno sarà anche l’occasione per ricordare il maestro Gabriele Palpacelli che ha ricoperto la carica di consigliere nazionale e che per 12 anni è stato presidente regionale Fitp. L’evento prevede crediti formativi ECM 120. Partecipanti e figure coinvolte sono: medici, fisioterapisti, titolari di qualifiche tecniche federali Fitp e giornalisti.