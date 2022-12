In serie C di futsal rosa, il Castellammare calcio vince in trasferta contro il Terrasini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella sesta giornata di andata del campionato di Serie C di calcio a 5 femminile, vittoria in trasferta per il Castellammare Calcio di coach Maurizio Battaglia che passa con il finale di 13-0 sul sintetico del New Ground di Cinisi contro il Terrasini Paese Di Mare di Piero Randazzo,ipoteca il primo posto e la qualificazione alla Fase finale di Coppa Italia regionale ad una giornata dal termine del girone di andata. Gara condizionata dal vento gelido che ha imperversato per tutto il match condizionando non poco le trame di giuoco da ambo le parti. Dopo una prima fase di studio, e’ il roster castellammarese a passare in vantaggio con il diagonale chirurgico di Clara Di Piazza(migliore in campo) quasi al settimo minuto.

La formazione ospite riesce pochi minuti dopo a raddoppiare con il tiro preciso di Manu Cottone al 9° e a triplicare ancora con il bomber alcamese al 17°, infine a segno la ritrovata Clara Minaudo al 22° con un tiro teso sotto il set e con Francesca Aluzzo allo scadere al 30° che da fuori area trova l’angolo giusto. Nella ripresa la compagine di Battaglia gioca in maniera piu ordinata e con piu tranquillita’ riuscendo ad andare in gol per ben quattro volte con Clara Minaudo(match winner), con la doppietta di Francesca Aluzzo e con le reti di Di Piazza e ancora con Cottone in una gara interessante, ricca di spunti,corretta e ben diretta dall’ottima Gabriella Picone della sezione di Trapani.

Soddisfatto mister Battaglia lo abbiamo sentito nel post gara ai nostri microfoni: “Vittoria importante contro il Terrasini Paese Di Mare,una squadra giovane che consta buone individualita’ e che in vari frangenti del match mi ha fatto una buona impressione. Noi pur in formazione rimaneggiata con varie assenze importanti e senza cambi, con sole cinque ragazze in distinta abbiamo avuto un buonissimo approccio alla gara, bene tutte dal nostro portierone Orlando, a Clara Di Piazza, a Francesca Aluzzo, a Manu Cottone e al nostro bomber ritrovato Clara Minaudo importante averla con noi. Felice e contento per il risultato,per la qualificazione matematica alla fase finale della Coppa Italia regionale, anche se la strada e’ ancora lunga e si deve migliorare tanto per quel che concerne il gioco in campo, per quello bisogna lavorare sodo durante la settimana”.

Terrasini Paese Di Mare -Castellammare Calcio = 0-13 (0-5)

Le Formazioni in campo: - Terrasini Paese Di Mare: G.Purpura,I.Pizzo,E.Cannatella,M.Senapa,S.Alario,S.Pedone,D.Di Stefano.ALL. Piero Randazzo - CASTELLAMMARE CALCIO:​ M.Orlando,C.Di Piazza,C.Minaudo,F.Aluzzo,M.Cottone..ALL. Maurizio Battaglia -Arbitro: Gabriella Picone di Trapani

Marcatrici:Di Piazza 6,45 pt,Cottone 9,24 pt,Cottone 17,32 pt,Minaudo 22 pt, Aluzzo 30 pt; Aluzzo 3,21 st,Aluzzo 4,22 st,Di Piazza 5,38 st,Minaudo 8,43 st ,Minaudo 15,42 st,Cottone 17 st,Minaudo 22,20 st,Minaudo 27,50 st.

Andrea Dieli. Area Comunicazione Castellammare Calcio​