Il pilota karting di Castelbuono Vincenzo Campo al via a una gara tedesca sulla pista internazionale di Wackersdorf

In questo fine settimana, il 20-21 aprile 2024, sulla pista di Wackersdorf (D) si svolge una gara nazionale "Rotax Max" e in contorno c'è la categoria 100cc che fa il suo campionato "GKC 100cc" dove abbiamo il nostro porta colori siciliane, il castelbuonese Vincenzo Campo che è sempre più attivo a praticare questo sport dei piccoli bolidi oltre la Sicilia e Italia. Per il campionato "tedesco "GKC 100cc" è la seconda prova che Campo fa il suo debutto stagionale se anche negli anni scorsi aveva partecipato delle varie gare tedesche alla piste di Kerpen e Oppenrod come unica prova Nazionale tedesca "Coppa GKC 100cc Pre2000" riservato alla categoria 100cc storici. La prima prova era a Kerpen che si era svolta il 16-17 marzo che Campo era impegnato alla "24 Hourus Endurance Of Italy" e quindi il suo campionato tedesco inizia in questa prova per poi prenderà altre prove che si svolgeranno a maggio sulla pista di Leidosheim, a giugno sulla pista di Oppenrod e ultima prova sulla pista di Kerpen ad ottobre. Attraverso i suoi canali social il pilota karting ha ringraziato il suo fidato team "Maccaferri Racing" per questa avventura che gli fornisce i materiali e ha ringraziato gli aiuti di contributi: Proloco di Castelbuono, Comune di Castelbuono, Bar Club Rosanero e Ristorante Antico baglio. Un pò di Castelbuono in Germania si sentirà parlare.