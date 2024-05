Il kartista di Castelbuono Vincenzo Campo in Germania per cercare la continuità nel campionato tedesco gkc 100cc.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il pilota castelbuonese di karting Vincenzo Campo punta di confermarsi al campionato tedesco "GKC 100cc" che dopo l’esperienza alla gara di Wackersdorf conquistando il 7° posto sotto la pioggia e punta a confermarsi sulla pista di Leidoslheim nei giorni 24-25-26 maggio 2024. La pista di Leidoslheim, situata vicino a Dettenheim, è uno dei circuiti storici d’Europa, avendo ospitato campionati europei e mondiali negli anni ’80 e molti campionati nazionali tedeschi. In questo appuntamento della categoria 100cc in Germania è una gara di contorno del campionato nazionale Club Germania Ovest organizzata dalla federazione tedesca ADAC. Vincenzo Campo correrà con il team Maccaferri Racing del noto preparatore Alessandro Maccaferri. Non mancano gli appoggi che gli permettono di fare questa lunga trasferta dalla Sicilia alla Germania: - Comune di Castelbuono. - Bar Club "Rosanero". - il Ristorante-Pizzeria Antico Baglio. - l’Azienda Agricola Olio Cancila.