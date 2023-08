Il kartista castelbuonese Vincenzo Campo portacolori italiani al gran premio d'Europa karting

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In Danimarca nei giorni 24-25-26 Agosto 2023 si svolge una gara Internazionale 100cc Legend "Euro Grand Prix 2023 by CRK 100cc" nello storico circuito di Vojens (DK) per onorare il 60simo anno della costruzione del circuito internazionale che ha ospitato dei vari appuntamenti di campionati internazionali e qualche campionato del mondo. Al via si spicca l'esperto pilota internazionale di Castelbuono (PA) Vincenzo Campo che dopo aver concluso con il buon 5 posto in classifica di Campionato Italiano Aci Sport Legend e con il deludente ritiro alla gara Nazionale Tedesco svolto alla pista di Oppenrod (DE) "Pre2000 Cup GKC 10cc 2023", tenta di stupire e di fare la nuova esperienza sulla terra danese. Vincenzo Campo che correrà con il team Maccaferri Racing, sarà unico pilota siciliano al via e sarà un porta colore di nazionalità italiana assieme altro esperto pilota toscano Sandro Marra.