Da campi da calcio a tatami, la "rivincita" delle arti marziali targata Endas Sicilia

La sacralità del judo, il ritmo della capoeira, la fisicità della boxe. Sono soltanto alcuni degli ingredienti che hanno reso succulento il piatto del “Gran galà delle arti marziali e degli sport da combattimento” organizzato da Endas Sicilia e da Oxygen Group sotto il coordinamento tecnico del maestro settimo Dan di judo, Francesco Paolo Bondì.

Una serata di puro sport che ha visto riempirsi i campi da calcio a 7 del Kalta Club di Palermo, per l’occasione trasformati in tatami. Alle porte dell’estate, al termine di una stagione in palestra, circa 200 allievi di Endas Sicilia e di Fisdir Palermo si sono esibiti nell’impianto di via Beato Angelico. Oltre agli sport già citati, spazio anche per ju jitsu, aikido, karate, kick boxing, taekwondo, fit boxe, wing chun e taijiquan. Al termine della kermesse tutti gli atleti sono stati premiati con una medaglia, nell’ottica della filosofia di Endas: partecipare, non vincere.



"E' stata una grande emozione rivivere una giornata di arti marziali e sport da combattimento in un clima di intensa festa. Atleti di tutte le età e ragazzi speciali si sono confrontati nelle diverse discipline, per me è motivo di orgoglio dopo circa 50 anni di esperienza rappresentare un così numeroso gruppo. Mi auguro che queste esperienze possano avvicinare sempre più appassionati al nostro mondo", dichiara Francesco Paolo Bondì.