Golf, Audi Quattro Cup 2024: le coppie Basile-Campo e Rossi-Rossi vincono la tappa palermitana

Dopo un anno di assenza, nel 2023 si è giocato sui green del Verdura Resort, è tornata a Palermo una delle tappe dell’Audi Quattro Cup 2024. Ottimi numeri, non solo di giocatori ma anche in termini di presenze complessive, ancora una volta per la tappa palermitana della gara a coppie giocata con la formula Greensome Stableford su 18 buche, svoltasi sui green del Golf Club Palermo – Parco Airoldi. Sono stati infatti poco meno di settanta i golfisti che non hanno voluto mancare all’appuntamento organizzato in collaborazione con l’Audi Zentrum di Palermo.

Per la quinta volta nelle ultime sei edizioni la vittoria nella classifica Lordo stableford è andata alla coppia formata da Luciano Basile e Giuseppe Campo mentre nella classifica Netto stableford a vincere è stato il duo composto da Enrico ed Alessandro Rossi.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio essere scelti per lo svolgimento di gare così prestigiose. Siamo davvero felici – ha detto al termine della manifestazione il presidente del circolo palermitano, Luciano Basile – di avere ospitato ancora una volta una gara del circuito Audi. Questa non è che l’ennesima conferma della bontà del lavoro che facciamo giornalmente affinchè il nostro circolo abbia standard qualitativi sempre più alti”.

Grazie a questo successo le due coppie hanno ottenuto il lasciapassare per la finale nazionale in programma venerdì 20 settembre sui green del Arzaga Golf Club in provincia di Brescia. I vincitori della tappa del Golf Club Palermo proveranno anche a conquistare la finale mondiale la cui sede si conoscerà nei prossimi giorni.

Questo l’elenco completo dei premiati: 1° lordo Basile-Campo, 1° netto Rossi E.-Rossi A., 2° netto Anselmi-Termini, 3° netto Cammarata-Rizzo.