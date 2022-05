Golf, Audi Quattro Cup: le coppie Basile-Campo e Ajovalasit-Wang vincono e volano alla finale di Padova

Ottimi numeri ancora una volta per la tappa palermitana dell’Audi Quattro Cup 2022, gara a coppie giocata con la formula Stableford su 18 buche, svoltasi sui green del Golf Club Palermo-Parco Airoldi. Sono stati infatti poco meno di settanta i golfisti provenienti da ogni parte della Sicilia che non hanno voluto mancare all’appuntamento organizzato in collaborazione con l’Audi Zentrum di Palermo.

Per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni la vittoria nella classifica Lordo stableford è andata alla coppia formata da Luciano Basile e Giuseppe Campo mentre nella classifica Netto stableford a vincere è stato il duo composto da Manfredi Ajovalasit e Jian Wang. “Siamo davvero felici – ha detto al termine della manifestazione il presidente del circolo palermitano, Luciano Basile – di avere ospitato ancora una volta una gara del circuito Audi. E’ per motivo di grande orgoglio essere scelti per lo svolgimento di gare così prestigiose. Questa non è che l’ennesima conferma della bontà del lavoro che facciamo giornalmente affinchè il nostro circolo abbia standard qualitativi sempre più alti”.

Grazie a questo successo le due coppie hanno ottenuto il lasciapassare per la finale nazionale in programma sabato 17 settembre sui green del Golf della Montecchia a Selvazzano Dentro in provincia di Padova. L’Italia, e più precisamente Roma, quest’anno, dal 9 al 13 ottobre, ospiterà anche la finale mondiale alla quale aspirano ovviamente di arrivare anche i vincitori della tappa del Golf Club Palermo. Questo l’elenco completo dei premiati: 1° lordo Basile-Campo, 1° netto Ajovalassit-Wang, 2° netto Tripolone-Dite, 3° netto Rossi-Busalacchi. Possessori Audi Caramanna-Bongiovanni.