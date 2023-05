Go Kart, il pilota di Castelbuono Campo impegnato nella seconda prova del campionato italiano

Il pilota di go kart di Castelbuono, Vincenzo Campo, dopo aver svolto la prima prova del Campionato Italiano Aci karting sulla pista di Jesolo nello scorso mese di aprile, conquistando un settimo posto in gara1 e il quinto posto in gara2, punta alla continuità nella seconda prova che si svolge a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La gara si svolge nelle giornate dei prossimi 2 e 3 giugno e la vera novità è che si svolgerà di sabato in modalità notturna (la gara1 si svolge intorno alle 18:00 e invece la gara2 nel dopo cena). Vincenzo Campo corre per il team ferrarese Maccaferri Racing.