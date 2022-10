Girone preliminare di Len Euro Cup, il Telimar vince contro il Vk Valis

Torna alla vittoria in Europa il TeLiMar. Nella seconda giornata del turno preliminare di LEN Euro Cup, a Kranjska Gora, in Slovenia, il club dell’Addaura batte i serbi del Vk Valis 24-16. Partita in discesa per gli uomini guidati da Gu Baldineti, che, però, si complicano la vita non riuscendo a concretizzare le molte situazioni di superiorità. Gli avversari, così, si rifanno sotto nel terzo tempo, approfittando del cambio di portiere per i palermitani. Nell’ultimo quarto emergono, per, le forze in vasca, con i siciliani che possono rifiatare in vista della sfida di questa sera alle 20,20 con il Budapesti Honvéd.

La cronaca

Sblocca il risultato Irving, ma ribattono i serbi con doppietta di Sofranac, la prima rete in superiorità. Il goal del 2-2- porta la firma del vice capitano Di Patti, con il TeLiMar che ribalta la situazione, portandosi sul 5-2 con due reti di Irving e il goal di Hooper su uomo in più. Reagisce il Valis con Yazdankhah, ma il primo tempo si chiude sul 7-3 per le reti di Hooper, l’ultima a 12” dal termine.

Continua la progressione del Club dell’Addaura, che arriva al vantaggio di sei reti con la doppietta di Giorgetti in avvio della seconda frazione. Il solito Sofranac prova ad accorciare le distanze su uomo in più. I palermitani, però, fanno valere le forze in vasca, portandosi sul 12-4 con Irving a uomini pari, Vitale in superiorità e Pericas a uomini pari. A 53” dall’intervallo lungo, i serbi segnano il 12-5 in più con Baucalo. Poi, trasformano un tiro dai cinque metri con Radanovic.

La seconda metà della sfida si apre con altri due rigori a favore dei serbi. Prima Sofranac, poi Radanovic ad occuparsi della trasformazione, per il 12-8. Ribatte Hooper, ma i serbi sono ancora in partita e vanno sul 13-9 con Andelic. Irving due volte in superiorità e Vitale a uomini pari permettono al TeLiMar di continuare a gestire il match. Coach Baldineti permette, così, a De Totero di fare il suo debutto stagionale in Europa, dopo l’esordio assoluto dell’anno scorso tra i pali del Club dell’Addaura. I serbi si rifanno sotto. Mitrovic in più, Baucalo, Arsenovic e Posmuga a uomini pari provano a controbattere, con il punteggio che si aggiorna sul 16-13. Ancora Arsenovic, su uomo in più, per il 16-14. Il momento di buio dei siciliani si chiude con la rete del 17-14 arrivata a 20” in superiorità e a firma di Irving.

Gli ultimi otto minuti di gioco vedono di nuovo Jurisic a difendere i pali del TeLiMar. Che si porta sul 19-14 con Hooper a uomini pari e Irving in superiorità. Mitrovic prova timidamente, ma Hooper due volte e Lo Cascio trascinano i palermitani che allungano sul 22-15. Baucalo per il 22-16. A 54” dalla sirena, Di Patti segna il 23-16, ma il match si conclude con il risultato di 24-16 per il goal di Vitale arrivato a 8” dalla fine.

LEN Euro Cup - turno preliminare - seconda giornata – TeLiMar vs Vk Valis 24-16

TeLiMar: Jurisic, Del Basso, Vitale 3, Di Patti 2, Giorgetti 2, Hooper 7, Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico, Irving 8, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Vk Valis: Bulajic, Sofranac 4 (1 rig.), Rouwenhorst, Bursac, Arsenovic 2, Posmuga 1, Radanovic 2 (su rig.), Yazdankhah 1, Baucalo 3, Andelic 1, Almasi, Mitrovic 2, Popadic – Allenatore: Robert Frankson

Arbitri: Peter Balzan (MLT), Frank Ohme (GER)

Parziali: 7-3; 5-3; 5-8; 7-2 - Superiorità: TeLiMar 6/15; Vk Valis 5/10 + 3 rigori

Note: Usciti per limite di falli Giorgetti (TeLiMar) e Almasi (Valis) nel terzo tempo, Lo Dico (TeLiMar) nel quarto tempo.