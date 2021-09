VIDEO | Giro di Sicilia, Mondello sogna con Fiorelli: la freccia di Ficarazzi sfiora la vittoria (poi il declassamento)

Sul lungomare, dopo 173 chilometri di gara e due gran primi della montagna, in volata Molano ha messo in fila il corridore di casa (poi retrocesso dalla giuria per deviazione di traiettoria) Moschetti, Mareczko e Onesti. L'assessore Petralia Camassa: "Palermo si conferma centrale per il mondo dello sport"