Bagheria in festa per il Giro di Sicilia, vince la tappa Matteo Malucelli

Tante bandiere con i colori della Regione Siciliana ma anche tante bandiere della pace sono sventolate ieri a Bagheria in occasione del Giro di Sicilia Eolo. A vincere la prima tappa è stato Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) che si è imposto nella Milazzo – Bagheria, di 199 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè).

"Per Bagheria non è stato solo un momento di sport ma soprattutto un momento di festa e di promozione della città - si legge in una nota del Comune -. Tanti bambini non solo della scuola Cirincione, quartier generale dell'organizzazione e sala stampa, ma di tutte le età hanno raggiunto la zona d'arrivo per salutare gli atleti e partecipare alla giornata sportiva". "Sono occasioni di promozione per la città ma anche momenti di crescita civica e di comunità - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - ringrazio tutta l'organizzazione impeccabile, ringrazio RCS e ringrazio i bambini che hanno partecipato e le maestre della scuola Cirincione e con loto tutte le insegnanti che fanno un grande lavoro ancor più impegnativo nei tempi della pandemia".

RISULTATO DI TAPPA

1 - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) - 199 km in 4h21'36", media 45.642 km/h

2 - Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) s.t.

3 - Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

2 - Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) a 4”

3 - Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 6”