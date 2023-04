Al Giro di Sicilia Suter vince sul traguardo di Termini: Tamajo incontra team di ciclisti diabetici

Successo di Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team) alla terza tappa del Giro ciclistico di Sicilia Credit Agricole, la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani Csf-Faizanè) ed Elia Viviani (Nazionale Italiana). Il neozelandese Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) conserva la maglia giallorossa di leader della classifica generale.

Al tragurdo l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha avuto un incontro informale con la squadra sportiva NovoNordisk. “E’ stato un piacere ed un onore - ha detto - oggi aver conosciuto il Team NovoNordisk, il primo al mondo composto da ciclisti professionisti con diabete, che sta partecipando con grande tenacia al Giro di Sicilia. Un gruppo di 16 giovani atleti con diabete di tipo 1 e provenienti da dodici paesi diversi. Questo gruppo dovrebbe essere fonte di ispirazione e coraggio per chiunque, i quali dimostrano che ogni avversità non deve essere un freno per i propri sogni”.

L’assessore ha incontrato: Vassili Davidenko direttore sportivo del Team NovoNordisk, Tim Lindley communications manager del team NovoNonordisk, Alessandro Mantineo External affairs NovoNonordisk, Domenico Melia, Sicily External Affairs NovoNonordisk, Massimo Podenzana Direttore sportivo team NovoNonordisk, Stefano Scattolini Logistics Team NovoNonordisk, tra i ciclisti: Sam Brand (Uk), Amish Beadle (NZ), Umberto Poli (ITA).