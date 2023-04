Giro di Sicilia, i ciclisti sfrecciano sulle Madonie: "Qua paesi medievali e panorami mozzafiato"

A Gangi traguardo volante con la classifica dello sprint intermedio della terza tappa del Giro di Sicilia di ciclismo. Il passaggio nel Borgo più bello d’Italia (2014), oggi (13 aprile) alle 13.10, lungo un tratto della statale 120 che ha attraversato l’abitato. Una gara ostica per i velocisti (lungo la tappa di 150 chilometri tra Enna e Termini Imerese) nel tratto che va da Gangi a portella Bafurco, una scalata dai circa 850 metri ai 1100 metri sul livello del mare.

Tanta è stata l’attesa in particolare per i big all’inseguimento del neozelandese Finn Fisher-Black chiamato a difendere la sua leadership in classifica generale, ma a conquistare il TV di Gangi è stato Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) assieme a lui al passaggio allo sprint: anche Gonzalez, Belletta, Faresin. Ad accogliere la carovana per il comune di Gangi, l’assessore allo sport Stefano Sauro e il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi.

“Il Giro di Sicilia è una corsa molto sentita – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - siamo onorati di averla ospitata nel nostro borgo un'occasione, grazie anche alla diretta Rai, per far conoscere allo sport che conta queste nostre zone ancora incontaminate tra paesi medievali e panorami mozzafiato, dove il ciclismo è uno degli sport più amati". "Impeccabile - si legge in una nota del Comune di Gangi - il servizio d’ordine grazie al lavoro della compagnia dei carabinieri di Petralia Sottana, al corpo forestale di Gangi e al comando dei vigili urbani e con la collaborazione anche delle associazioni di volontariato locali".