Ginnastica ritmica, a Montelepre la terza prova del campionato interprovinciale

Con inizio alle ore 9, sono in programma da domani a domenica, presso il "Palazzetto dello Sport Don Pino Puglisi” in via Presti a Montelepre, due giornate di sport in occasione della terza prova del Campionato Interprovinciale Libertas di Ginnastica Ritmica. Queste le società che vi prenderanno parte: "Sun Studio", "Polisportiva Bonagia" "Gymtech", "Aikya Training Center", "Crossgym Carini", "Azzurra ARL", "Solo Danza", "Palermo Olympia" e "Invictus Fitness".

Il programma di questo fine settimana al “Palazzetto dello Sport” di Montelepre, è organizzato dal Centro Regionale Sportivo della Libertas Sicilia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Montelepre, assessore Salvatore Enrico Platano. Le prove di fune, cerchio, palla, clavette e nastro, riprenderanno domenica alle ore 14 per concludersi alle 19,30.