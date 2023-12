Ginnastica Artistica, al Trofeo delle Regioni la Kilroy Academy di Palermo conquista 17 medaglie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto dall'8 al 10 dicembre al Palaveliero di San Giorgio a Cremano (Napoli) il Trofeo delle Regioni di Ginnastica Artistica organizzato dal' Eps Libertas Italia. A rappresentare la Sicilia erano le ragazze della Kilroy Academy di Palermo. Le circa 30 atlete palermitane, guidate dalla professoressa Alessandra Iodice, si sono distinte nelle varie specialità ottenendo ben 9 ori, 6 argenti e 2 bronzi assoluti oltre a vari podi di categoria.

"Portare 27 atlete in gara è già stato per noi un grosso successo - afferma Iodice - considerato anche che siamo all'inizio di questa stagione agonistica. Adesso mettiamo nel cassetto le medaglie e ricominciamo a lavorare per i prossimi impegni".