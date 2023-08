Il 3 settembre la nona edizione della Gimkana a Montemaggiore Belsito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per la nona edizione della Gimkana a Montemaggiore Belsito. La gara, disputata tra il 1996 e il 1997, è ripresa dopo 16 anni nel settembre dello scorso anno e nasce dalla collaborazione di due paesi Misilmeri (con la Misilmeri Racing) e Montemaggiore Belsito, che ha dato nome alla Belsitana Racing. L'evento ha il patrocinio del Comune. Iscrizioni entro il primo settembre.

La gara si svolgerà in via Luigi Capuana, zona Kartodromo, e si articolerà in tre manche: la prima in coppia, la seconda individuale e la terza manche speciale con qualifica a tre.