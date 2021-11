Il judoka palermitano Gabriele Zarbo conquista la cintura nera di judo Fisdir

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’atleta Gabriele Zarbo, 26 anni, tesserato alla Ssd Conca d’Oro, grazie ai meriti sportivi, ha conseguito il grado di cintura nera 1 dan di judo riconosciuto dalla Fisdir. La cerimonia di conferimento si è svolta ieri a Palermo nella palestra Oxygen Fitness Place di via Paruta dove si allena, seguito dai maestri Giosuè Giglio, Rosolino Giglio e Francesco Paolo Bondì.

Ad assegnare il nuovo grado all'atleta, grazie ai punteggi acquisiti durante i vari combattimenti nelle competizioni nazionali e internazionali, è stata la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali di cui fa parte. "Gabriele era visibilmente emozionato - raccontano dalla Ssd Conca d’Oro - durante la premiazione e ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti dei suoi maestri, dei suoi compagni, della federazione e dei suoi genitori. Attraverso il suo bellissimo discorso ha inoltre ricordato a tutti i presenti quanto sia importante allenarsi, rispettare il prossimo e seguire sempre i consigli del maestro. Un vero e proprio esempio - concludono - di quanto il judo possa essere uno strumento fondamentale nella crescita dell’individuo a 360 gradi".

Gabriele Zarbo, attualmente medaglia di bronzo agli Euro Trigames, campionati europei di judo per atleti con sindrome di Down, tenutesi lo scorso mese a Ferrara, sarà impegnato tra due settimane a Ostia per i campionati italiani di judo Fisdir.