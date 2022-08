Tennis, balzo di Gabriele Piraino in classifica: +140 posizioni per il 18enne palermitano

Una crescita esponenziale, culminata ieri con la finale nel torneo di Padova e sublimata oggi con le nuove classifiche che certificano un balzo di più 140 posizioni. Gabriele Piraino, 18enne palermitano, è oggi numero 622 del mondo. Lo dice il ranking Atp. Il giovane mancino è reduce da una grande settimana a Padova. E gli amanti palermitani del tennis già sognano un nuovo Cecchinato.

Nel torneo M 25 sulla terra veneta ha superato uno dopo l'altro Ajdukovic (291 del mondo), Galoppini, Llamas Ruiz e Tabacco in semifinale. Ieri, nell'ultimo atto, la sconfitta in due set contro Federico Arnaboldi.

Adesso "Pira" è già volato in Romania: domani, sulla terra di Craiova, affronterà in un altro derby Simone Roncalli. I suoi progressi sono sempre più evidenti. Il classe 2003 del Ct Palermo, sta vivendo quella che è la stagione delle conferme. Nel 2022 per lui 47 partite con uno score di 29 vittorie e 18 sconfitte. Mica male per il giovane mancino che sembra già maturo anche per tuffarsi nelle qualificazioni dei challenger.