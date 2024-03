Futsal, dopo la Coppa Italia conquista anche il campionato: Cus Palermo promosso in serie B

Il Cus Palermo Futsal, per la prima volta nella storia della Polisportiva, ha conquistato la promozione in serie B nazionale. Con 50 punti la formazione “cussina” ha vinto il campionato di C1, girone A, al termine di un lungo testa a testa con lo Sporting Alcamo. Proprio lo scontro diretto dello scorso weekend giocato al PalaCus e vinto 4-0 dalla formazione giallorossonera guidata da Gianluca Isgrò, ha posto le basi per il definitivo match point. Col punto arrivato sabato al Pala Maira di San Cataldo contro l'Akragas, nel corso dell'ultima giornata della regular season, il Cus ha centrato lo storico traguardo. Una stagione da record per il Calcio a 5 della Polisportiva palermitana, nella quale gli universitari sono stati capaci di firmare il “double”. Lo scorso gennaio infatt, il Cus Palermo ha vinto anche la Coppa Italia unica di serie C1 nella "final four" di Acireale, battendo proprio a domicilio i granata padroni di casa.

Grande la soddisfazione per il responsabile della sezione Futsal Cus Palermo, Giovanni Lombardo, che al termine della sfida decisiva con l'Akragas ha ricordato le tappe della scalata. Negli ultimi dieci anni, infatti, la sezione Cus Palermo Futsal è partita dalla Serie D, per arrivare sino alla B nazionale. "Ringrazio il presidente Giovanni Randisi che ci è sempre stato vicino e tutta la Polisportiva. Oggi i colori giallorossoneri brillano ancora di più in tutta la Sicilia", ha detto Lombardo dopo il match decisivo di San Cataldo. A completare lo staff il direttore generale Futsal, Riccardo Scardina e i dirigenti di sezione Fabio Bartolone, Valerio Ciminna, Cristian Lombardo, Francesco Pisciotta, Dario Franco, il preparatore atletico Alain Turano, il preparatore dei portieri Pietro Marsala, l'addetto stampa Alessandro Castellese.

Ecco la rosa 2023/2024 del Cus Palermo, autrice del "double" Campionato C1 e Coppa Italia. Portieri: Francesco Lo Piparo, Patrick Aggrey; centrali: Alberto Miranda (capitano), Filippo Leto; laterali: Vincenzo Lucchese, Andrea Dell'Aria, Mirco Guarino, Davide Cottone, Marco Quinario, Carlo Hamici, Antonio Baucina, Giovanni Correnti, Luca Blandi; pivot: Giovanni Comandatore. Adesso meritato riposo dopo la promozione. Ad ottobre l'esordio ufficiale nel primo gradino del grande Futsal nazionale. Al di sopra della serie B ci sono in ordine serie A2, serie A2 Elite, Serie A.