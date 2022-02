Futsal, serie B: il Città di Palermo cade al Livatino, il Canicattì ora è primo in classifica

Occasione persa per il Città di Palermo di mister Marco Cappello nella sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero cadono al Saetta Livatino al cospetto del Futsal Canicattì che grazie a questo successo conquista la vetta della classifica del Girone H. Sono gli ospiti a passare in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un lancio lunghissimo del portiere Nino Immesi, che smaschera un’errata lettura della difesa e del portiere Virruso, trovando un goal clamoroso. Il vantaggio palermitano dura poco, e con una buona azione manovrata La Rosa riesce a trovare il colpo del pareggio.

Nella ripresa i padroni di casa riescono a completare la rimonta con la zampata di Cascino che raccoglie il suggerimento sul secondo palo e riscatta il palo preso nel primo tempo firmando la rete del 2-1. Dopo il vantaggio i biancorossi si compattano nella propria metà campo senza concedere spazi pericolosi alla costruzione del Città di Palermo, che ci prova in modo velleitario con le conclusioni prima di Montevago e poi di Di Maria dalla distanza. E' però il Canicattì a trovare ancora una volta il goal dopo 11 minuti dall’inizio del secondo tempo, grazie alla conclusione di Mosca che approfitta di una dormita della difesa rosanero. La reazione degli ospiti non si lascia attendere, e sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Marco Torcivia, Salvo Cardinale supera Virruso con una conclusione da fuori area potente e precisa. I rosanero provano a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio, ma ancora una volta i padroni di casa riescono a raddoppiare il proprio vantaggio, con l’azione insistita di Furno che vince due rimpalli e supera Immesi mettendo a segno il goal del 4-2.

Il Città di Palermo tenta il tutto per tutto sfruttando il portiere di movimento, e un paio di opportunità alle quali Virruso si oppone con una buona reattività, ma sono i padroni di casa a mettere la parola fine alla partita con la doppietta di Cascino in contropiede. Il Canicattì agguanta dunque il primo posto in classifica in virtù del pareggio tra Pgs Luce Messina ed Ecosistem Lamezia Soccer, superando i calabresi e raggiungendo quota 36 punti. Per il Città di Palermo rimane l’amarezza per non aver recuperato punti in una giornata di campionato nella quale si sono affrontate in sfide incrociate le prime quattro squadre nella classifica del Girone H del campionato di Serie B.