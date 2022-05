Futsal, sabato la finale play-off del girone H: Palermo affronta Lamezia nell'ultima al PalaOreto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un sogno destinato a continuare. Il Città di Palermo è pronto per giocarsi tutte le sue carte nella Finale Play-Off del Campionato di Serie B - Girone H. Con la vittoria schiacciante nella semifinale contro il Casali del Manco, i rosanero hanno guadagnato un posto nel turno successivo di un lungo e tortuoso cammino Play-Off, che li metterà ancora una volta contro l'Ecosistem Lamezia Soccer. La sfida tra siciliani e calabresi è stato uno dei leitmotiv della Regular Season, con le due squadre che si sono date battaglia nel ruolo di anti-Futsal Canicattì, al secondo posto nella classifica del Girone. I rosanero sono riusciti a chiudere il campionato con quattro punti in più rispetto alla squadra lametina, ed hanno avuto la meglio anche nella sfida di Coppa Italia dello scorso mese di marzo, che di fatto significò l'accesso alla Final Eight di Policoro per la squadra allenata da Marco Cappello. In virtù del miglior piazzamento, il Città di Palermo potrà contare sul fattore campo in occasione di quella che sarà l'ultima partita stagionale sul parquet del Palaoreto. La squadra che supererà il turno tra Palermo e Lamezia dovrà affrontare la vincente tra Canosa e Diaz Bisceglie, sul campo della squadra che passerà il turno nel Girone G, nella partita che metterebbe in palio l'accesso alle Final Four per la promozione nella prossima Serie A2. Quella di sabato 22 maggio, alle ore 16:00, sarà dunque la classica partita che potrebbe valere un'intera stagione. Per questo motivo la società palermitana ha chiamato a raccolta il proprio pubblico, concedendo, come già succede da diverse settimane, la possibilità di assistere gratuitamente alla gara, con l'obbiettivo di riempire le tribune del Palaoreto, per spingere i colori rosanero nel proseguire un sogno chiamato Serie A2.