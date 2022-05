Futsal, Città di Palermo sogna la serie A2: sabato al Palaoreto la semifinale playoff

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stata un'annata quasi perfetta quella del Città di Palermo nel campionato di Serie B di Futsal. I rosanero allenati da Marco Cappello hanno già scritto una pagina della loro storia arrivando sino ai quarti di finale di Coppa Italia in questa stagione, e concludendo la Regular Season al secondo posto in classifica. Adesso il sogno promozione non è ancora svanito, anzi, è più vivo che mai. Archiviata la fase regolamentare del campionato, con l'ultimo turno, giocato nello scorso fine settimana, che ha visto la vittoria dei palermitani nel derby contro il Monreale C5, non c'è tempo per la sosta.

Il prossimo weekend, infatti, si giocherà il primo turno dei playoff di categoria, quando la formazione palermitana affronterà i calabresi del Casali del Manco. Sfida secca con il fattore campo che premia i rosanero, grazie al miglior piazzamento ottenuto alla fine del campionato, ovvero quel secondo posto a soli due punti di distanza dalla capolista Futsal Canicattì.

Per questo motivo la società palermitana chiama a raccolta i suoi tifosi, e tutti gli appassionati di calcio a 5, in occasione della gara del Palaoreto per la quale sarà previsto l'ingresso gratuito in tribuna. Un appuntamento con la storia per il Città di Palermo che può continuare ad alimentare il sogno di un'incredibile promozione in Serie A2, che già l'anno scorso era stato vicino.

È infatti il secondo campionato consecutivo nel quale la formazione palermitana riesce a centrare il traguardo di qualificarsi alla fase Play-Off, ma questa volta, a differenza della passata stagione, Torcivia e compagni possono contare sul vantaggio del miglior piazzamento su tutte le avversarie del proprio girone. Quella in programma sabato 14 maggio, alle 16 sarà dunque una partita da non perdere, ed una festa, più in generale, per tutto lo sport palermitano.