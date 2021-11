Futsal, Città di Palermo affronta Ecosistem Lamezia: big match di B dal sapore di serie A2

Il campionato nazionale di Futsal è ormai entrato nella fase saliente del suo girone di andata. Dopo che le prime sei giornate di campionato hanno visto Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia Soccer condividere il primo posto in classifica nel Girone H della Serie B, questo weekend sarà il momento per assistere alla gara più attesa del campionato. Al Palaoreto di Palermo, infatti, andrà in scena la sfida che metterà di fronte i rosanero alla formazione calabrese, in un vero e proprio scontro diretto che potrebbe valere primato solitario per la squadra che uscirà dal campo con i tre punti in saccoccia.

I palermitani arrivano alla gara forti dell'imbattibilità casalinga, avendo collezionato soltanto vittorie convincenti tra le mura amiche, anche contro avversari di spessore come Canicattì e Casali del Manco. Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia condividono il primo posto a quota 16 punti, e la gara che andrà in scena sabato alle ore 16:00 sarà una partita dove la posta in gioco sarà più alta dei soli tre punti. Tra le favorite della vigilia per il conseguimento della promozione nella prossima Serie A2, i rosanero e i calabresi sono usciti imbattuti dalle prime sei partite del campionato di Serie B.

Per i rosanero allenati da mister Marco Cappello la striscia di vittorie consecutive dura da ben 5 partite, nelle quali i palermitani sono riusciti ad imporsi con il migliore attacco (25 goal segnati) e la migliore difesa (8 reti subite) del campionato fin qui. Anche per il Lamezia i numeri delle prime giornate di campionato parlano di una grande squadra, che affronterà la trasferta siciliana con l'obbiettivo di staccare i rosanero in classifica. Ci sarà però da fare i conti con le ambizioni dei rosanero, che vogliono riportare una formazione della città di Palermo a livelli e categorie che nel Futsal mancano ormai da moltissimi anni. Il big match della Serie B è ormai alle porte.